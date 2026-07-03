El verano turístico será "muy bueno" para el empleo en Castellón: más fichajes a jóvenes y mujeres

La campaña de verano trae buenas noticias para el empleo en Castellón. El paro se sitúa en 31.011 castellonenses (con caída mensual de 531 y 1.052 respecto a hace un año). En concreto, en junio, con el arranque de las contrataciones para la temporada turística, el desempleo ha descendido en un mes un -1,68%, más que la media de la Comunitat (-0,86%) y la de España (-1,2%).

Los afiliados marcan 268.399 castellonenses (2.341 cotizantes más en un mes y 9.264 más que los que había en junio del 2025). El motor del turismo castellonense marca territorio y brinda datos muy positivos, siendo la sexta provincia de España donde más aumentan los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y la segunda en el territorio autonómico, tras Alicante, tal y como analizaron desde la patronal empresarial CEV.

Optimismo...pero faltan más políticas de igualdad para mayores de 45 años

Los sindicatos de Castellón coinciden en el diagnóstico optimista. El secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, valoró que "el comportamiento del paro en Castellón en junio recupera la tendencia habitual después de un mayo atípico". Como nota positiva para el empleo "la campaña de verano se prevé que sea buena a pesar del contexto internacional, que parece que no nos va a afectar, al menos a corto plazo". Además, el representante de CCOO añade que "hay que hacer énfasis en que son mujeres, mayoritariamente, las que entran en el mercado laboral, y también, buena noticia, bastantes jóvenes que se incorporan por primera vez a un puesto de trabajo".

En su opinión, el único pero es que "el 62,6% de las personas desempleadas continúan siendo mujeres, y de ese colectivo, seis de cada diez, 11.679, superan los 45 años. Es por ello que debemos insistir en que hace falta implantar políticas y acciones para llegar a la igualdad real".

Oficinas de Labora. / Manolo Nebot

Datos "muy buenos" en paro y "magníficos" en afiliaciones"

Por su parte, el líder de UGT en Castellón, Vicente Chiva, valoró que "los datos del paro son muy buenos, con un descenso mensual del -1,68% frente al -0,86% de la media de la Comunitat". Añadió que "el registro de paro ha bajado mucho y luego también un dato magnífico es las más de 2.000 afiliaciones". Recordó que el mes de mayo fue atípico y ahora parece "que Castellón se ha recuperado". Su mayor deseo es "que siga así el verano, si no ocurre nada más en cuanto a la intestabilidad internacional, vamos a ver".

Los empresarios inciden en tener en cuenta "un contexto de incertidumbre e incremento de costes"

La patronal autonómica CEV subrayó que el mercado laboral sigue mostrando capacidad de creación de empleo pese a un contexto económico "marcado por una moderación del crecimiento", si bien la evolución es desigual por sectores y provincias. Por ello, aconseja mantener el foco durante los próximos meses, "que seguirán condicionados por un contexto "marcado por la elevada incertidumbre y el incremento de costes".

El sindicato CCOO PV señaló que detrás de los datos positivos de empleo hay, en muchos casos, "situaciones de precariedad laboral", e insiste en mejorar salarios y jornada y defiende la diversificación de la economía por su "excesiva dependencia de la hostelería y el turismo".

UGT PV destacó que los datos del paro del mes de junio en la Comunitat Valenciana vuelven a confirmar una "tendencia positiva" del mercado de trabajo valenciano y la "fortaleza" del empleo, pero ha alertado de la "persistencia" de la brecha de género.

Una mujer entra en una oficina de empleo de Castelló. / MANOLO NEBOT ROCHERA

President de la Generalitat: "Estamos muy satisfechos"

Tras conocerse los datos del paro de junio, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destacó que la estabilidad, tener presupuestos e ir haciendo cambios legislativos "están permitiendo que todos los datos macroeconómicos sean muy positivos. Estamos muy satisfechos".

Además, indicó que uno de cada tres nuevos autónomos se da de alta en la Comunitat Valenciana, uno de cada dos jóvenes que encuentra trabajo en España lo está haciendo en la Comunitat Valenciana y somos la autonomía que también más empleo encuentra para las mujeres. "Creo que algo se están haciendo bien las cosas", ha dicho el president. "Hemos demostrado que la estabilidad, tener presupuestos, ir haciendo cambios legislativos está permitiendo que todos los datos macroeconómicos sean muy positivos para la Comunidad Valenciana y especialmente para mí la prestación social mejor que existe, que es un empleo", ha indicado.

Según Pérez Llorca, "hoy, cada día que pasa, cada mes que pasa, para cualquier ciudadano español o para cualquier valenciano que vive aquí, es más fácil encontrar un empleo que en otras regiones".

Mejora sostenida en el empleo

En un comunicado remitido por la Generalitat, el president ha destacado la “mejora sostenida del empleo en la Comunitat Valenciana” con un descenso del paro superior al 4 % en el último año" y ha indicado que estos datos “son resultado de las políticas impulsadas por el Consell para mejorar la empleabilidad, facilitar la inserción laboral y generar nuevas oportunidades de trabajo”.

Según Pérez Llorca, estas cifras dan continuidad a la tendencia positiva experimentada por el mercado laboral valenciano, destacando especialmente la evolución del paro juvenil, que marca su mejor dato histórico en la Comunitat Valenciana entre los menores de 25 años, con 2.091 jóvenes parados menos, hasta los 15.263.

El jefe del Consell ha señalado las iniciativas de la Generalitat encaminadas a “mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes”, mediante programas específicos orientados a fomentar la empleabilidad juvenil con orientación laboral, formación, talleres de empleo, programas mixtos de empleo y formación, así como ayudas a la contratación dirigidas tanto a empresas como a entidades locales.

En relación al desempleo entre las mujeres, que ha descendido en 6.742 personas durante los últimos 12 meses, con un 3,7 % menos de paro, Pérez Llorca ha dicho que estas cifras "reflejan el avance en la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral”.

Al respecto, ha reafirmado el compromiso del Consell “con la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral” mediante acciones concretas como los talleres de empleo dirigidos específicamente para mujeres y el fomento de la contratación de mujeres mayores de 45 años.