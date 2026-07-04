Barrachina reivindica la Diputación de Castellón como modelo para toda España

La presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, considera que la provincia de Castellón se ha convertido en el epicentro de «la buena política, la que sirve a los ciudadanos», con la Diputación de Castellón como modelo para toda España. «Cuando escuchamos y damos servicio a nuestros vecinos generamos lazos de confianza. Y hoy ese es un valor en alza con la gestión que cumple la palabra dada, la que practica el PP», declaró tras la celebración en la capital de la Plana del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, hasta el que acudió el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Presidentes y representantes de las diputaciones de Valencia, Palencia, Pontevedra, Granada, Ávila, Ciudad Real, Alicante, Toledo, Huesca, Soria, Almería, Valladolid, Málaga, Burgos, Córdoba, Huelva, Ourense, Salamanca, Teruel, Zamora, Cádiz, de los Consells Insulars de Menorca, Ibiza y Formentera, y del Cabildo de Tenerife se dieron cita durante dos jornadas en una provincia «que ha devuelto a los ciudadanos la confianza en las instituciones».

«Llegamos a una institución que durante cuatro años había estado al servicio de la ideología y devolvimos a los ciudadanos su poder y su protagonismo. Hoy cada decisión que se da en esta institución lo hace para dar respuestas eficaces, para dar soluciones prácticas y para generar desarrollo. Superando escollos como el de una financiación injusta, entregas a cuenta que no se actualizan, inversiones que no llegan y presupuestos que, pese a ser inconstitucional, el Gobierno de Pedro Sánchez no aprueba desde el año 2022. Un conjunto de castigos que nosotros salvamos con soluciones, remediando problemas y esforzándonos por nuestra provincia», valoró la presidenta provincial.

Juanfran Pérez Llorca, Marta Barrachina, Alberto Núñez Feijóo, Begoña Carrasco y Elías Bendodo, en la clausura del foro celebrado en Castelló. / Gabriel Utiel

«La unión hace la fuerza»

Barrachina desveló que en el seno del Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells habían tomado nota «de las buenas prácticas que otros compañeros desarrollan en provincias de toda España y que nos pueden sumar para seguir dando el mejor servicio al ciudadano» y resaltó, en este sentido, que «la unión que hace la fuerza».

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Por último, la presidenta provincial del PPCS añadió que «Castellón ha abrazado durante dos jornadas en el Auditorio para reivindicar que frente a las divisiones, a los castigos y a la corrupción, hay un proyecto que une, que ayuda y que defiende los valores y los principios de la democracia y la Constitución. Los que conducen a España a un cambio que cada día está más cerca de la mano de Alberto Núñez Feijóo».