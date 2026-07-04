Castellón bajo aviso: la ola de calor eleva el riesgo de "un incendio grande"

Castellón afronta una ola de calor cuyo pico se extenderá de domingo hasta mediados de la semana próxima, con el monte como un polvorín y los avisos sanitarios hacia la población más vulnerable. Este sábado se notará ya el ascenso de temperaturas, con 30-32ºC; pero es a partir del domingo, con 30-36ºC, y hasta el miércoles cuando espera una alerta mayor, con temperaturas que rozarán los 40ºC, con 38 grados en Onda, l'Alcora, Segorbe o Sorita. Emergencias mantiene hoy nivel alto de preemergencia de riesgo de incendios forestales y ha emitido un aviso especial ante la llegada de una ola de calor a partir del lunes 6 de julio a toda la Comunitat.

Juan Carlos Villanueva, delegado del sindicato CCOO de bomberos forestales de la Generalitat, explica que estarán en alerta los días 4, 5 y 6 de julio por temperaturas "muy potentes" y con un escenario en Castellón que puede dar lugar a "un incendio grande". Se da una combinación de factores como "altas temperaturas también por la noche que no dejan que se recupere la humeadd de la vegetación, previsión de vientos y más masa forestal. Esta superficie ha crecido por el abandono de cultivos y de los caminos, lo que dificulta los accesos en una extinción". Por ello, si se desata un fuego, la propagación puede ser muy rápida. Asimismo, Villanueva expuso que existe un déficit de personal y por ello de cara a estos días "se ha pedido refuerzo con voluntarios de la plantilla".

Sucesión de incendios de vegetación

Justo ayer los bomberos tuvieron que desalojar vecinos por un incendio en Peñíscola, también intervinieron en otro en Culla, sofocaron otro de vegetación colindante a la AP-7, al extenderse tras arder un camión en Peñíscola; un tercero junto a la CV-10 y uno más en Almassora, que requirió la movilización de varios medios terrestres y aéreos.

El delegado de Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez, explicó que "así como en Europa o el resto de España se han disparado las temperaturas por encima de los 40 grados; aquí en Castellón en el litoral están entre 32 y 35 ºC, pero es engañoso porque con la humedad da lugar a una sensación de bochorno de día y de noche". En su opinión, "debemos prestar mucha atención a los más vulnerables, personas mayores, niños, enfermos con patologías respiratorias, porque el calor húmedo, aunque marca temperaturas más bajas, es muy adverso, porque limita los mecanismos naturales de nuestro organismo para el enfriamiento". Los valores máximos en Castellón, apuntó, "se darán sobre todo entre lunes y miércoles: de 32 a 35 en el litoral; y en zonas de prelitoral como Atzeneta, se acercarán a 40". Por ello, instó a seguir los consejos del 112 y de Sanitat.

Para Núñez, la de ahora será "la segunda ola de calor del verano en España y afectará a Castellón, no con tanta intensidad como a otras zonas de España, pero con mucho bochorno. A día de hoy no hay avisos meteorológicos activos por temperaturas en la provincia, pero la fase más intensa será entre lunes y miércoles".

Consejos de Protección Civil y Emergencias

Protección Civil y Emergencias han remitido un comunicado en el que mantienen la alerta por "temperaturas muy altas y persistentes" a partir de este domingo, 5 de julio, "y al menos hata el martes, 7, siendo el lunes el día álgido". Por todo ello, han pedido extremar precauciones. Por un lado, "que se limite la exposición al sol y se tenga en cuenta el mayor riesgo en niños, ancianos y personas enfermas. Se recomienda adoptar medidas de autoprotección", han incidido. Asimismo, advierten que "se respete el monte y se eviten conductas que puedan provocar un incendio forestal como arrojar colillas, dejar basura o utilizar maquinaria, porque las negligencias son el origen de la mayor parte de los fuegos. Si ve una columna de humo, hay que avisar inmediatamente al 112".

Previsión para toda España y Comunitat

La segunda ola de calor del verano en España llegará a partir del domingo y se prolongará durante buena parte de la próxima semana, hasta el miércoles, con temperaturas "muy altas y persistentes"donde se podrían alcanzar valores entre 38 y 42 grados, según la Agencia de Meteorología (Aemet).

Además, el nivel de "peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos", dada las altas temperaturas, previsibles tormentas y rachas fuertes a partir del lunes y el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado.

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El lunes será el "día álgido del episodio", con nuevos ascensos en el Cantábrico oriental, valle del Ebro y la Comunitat Valenciana.