Diana Morant ve al PSPV "preparado para ofrecer a la ciudadanía lo que importa"

La secretaria general del PSPV y candidata de esta formación a la Generalitat, Diana Morant, ha recalcado que los socialistas están "preparados para ofrecer a la ciudadanía lo que importa", mientras, a su parecer, el PP "está en los Juegos del Hambre". Así lo ha aseverado Morant, que este sábado ha visitado las fiestas del Grau de Castelló, donde ha expresado su satisfacción por ser "ya la candidata que han escogido los socialistas valencianos para la presidencia de la Generalitat".

"Esto me llena de orgullo por el apoyo de mis compañeros, también de Castelló, y sobre todo porque el Partido Socialista estamos preparados ya para ofrecer a la ciudadanía un proyecto de país, para el País Valencià, un proyecto para recuperar las cosas que verdaderamente le importan a la gente", ha expuesto.

Entre estas cuestiones de relevancia, ha citado "la educación pública de calidad, digna para los profesores y también para nuestros niños, porque el futuro de nuestra Comunitat se decidirá en las aulas; una sanidad pública, fuerte, no privatizada, no regalada para hacer negocios; y un proyecto para construir vivienda pública para siempre".

"Nosotros tenemos un proyecto de país y, mientras tanto, el resto de fuerzas, sobre todo del Partido Popular, están en los Juegos del Hambre", ha incidido.

Por otra parte, la líder de los socialistas valencianos ha hecho referencia a la asistencia este viernes en Castelló de la Plana del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para clausurar el Foro de diputaciones de los 'populares'. "A la misma hora que estaba Feijóo en un mitin interno y se estaban aplaudiendo entre ellos, los socialistas valencianos estábamos homenajeando a las victimas del metro porque hace 20 años hubo un accidente de metro con una nefasta gestión del gobierno del Partido Popular en aquel momento", ha afeado la también ministra de Ciencia y Universidades.

En la calle con las víctimas

"Las víctimas del metro --ha continuado-- recordaron que fueron maltratadas, que fueron ninguneadas, que fueron abandonadas por el Consell, que se llenó todo de mentiras e hicieron el paralelismo con lo que está ocurriendo ahora también con las víctimas de la dana, que, de hecho, estaban allí también. Nosotros, por tanto, estábamos en la calle con las víctimas y ellos de nuevo encerrados, aplaudiéndose entre ellos", ha vuelto a recriminar a los 'populares'. Además, ha apuntado que Feijóo entró al auditorio "por la puerta de atrás" al haber una concentración de docentes para reivindicar mejoras. "Entiendo que se lo explicarían sus compañeros, como Pérez Llorca, que tienen ya mucha costumbre", ha ironizado Morant.

En la misma línea, ha criticado que el presidente del PP haya vuelto a la Comunitat "a insultarnos y a decirnos que no pesamos nada, ya que llegó a afirmar que si él fuera presidente del Gobierno de España no tendría ministro ni ministra valenciana". "Pues frente a eso, una ministra valenciana quiere informar a los y las castellonenses de que el Gobierno de España está haciendo la mayor inversión que ha hecho nunca ningún gobierno en la provincia de Castellón", ha subrayado.

En este punto, ha puesto en valor que Castellón y el puerto "están en el proyecto" del corredor mediterráneo y "son más de 350 millones de euros lo que está invertido el Gobierno de España en actuaciones que algunas ya han acabado, otras ya están muy avanzadas y que harán que el de Castelló sea el puerto fundamental y el núcleo logístico" entre Cataluña y la Comunitat Valenciana en esa infraestructura "estratégica".

Compromisos con Castellón

"Ayer Pérez Llorca estuvo de nuevo en Castellón y ningún compromiso para Castellón, ninguno; ayer Feijóo estuvo de nuevo en Castellón y ningún compromiso para Castellón. Nosotros, el Gobierno de España, de nuevo, compromisos, no solo con palabras, sino con hechos, con Castellón como nunca en la vida". Y ha rematado: "Frente a un Consell que está abandonando la provincia, los socialistas valencianos sí que tenemos un proyecto para volver a poner Castellón donde debe".