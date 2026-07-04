La Diputación de Castellón y Cruz Roja combaten la soledad no deseada con el proyecto ‘Red social para personas mayores: Enrédate’

La Diputación Provincial de Castellón y Cruz Roja combaten la soledad no deseada con el proyecto ‘Red social para personas mayores: Enrédate’. La institución provincial ha firmado con la entidad un convenio de 100.000 euros para llevar a cabo el proyecto dirigido a mujeres y hombres mayores de 65 años, de la provincia de Castellón, que manifiestan sentirse solas y no disponer de una red social acorde a sus necesidades y/o sufrir una situación de aislamiento involuntario.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha ensalzado la encomiable labor social que realiza Cruz Roja en la provincia y ha asegurado que “desde el Gobierno Provincial siempre vamos a estar al lado de esa labor entregada de quienes dedican su tiempo y su trabajo a favor de los demás y conseguir, entre todos, una sociedad más solidaria e inclusiva”.

Por ello, la dirigente provincial ha añadido que “firmamos este convenio de colaboración con el objetivo de seguir reforzando la atención y el acompañamiento a las personas mayores de nuestra provincia”. “Nuestro compromiso es estar al lado de nuestros vecinos y vecinas, apoyando iniciativas que fomenten su bienestar y combatan la soledad no deseada”, ha subrayado Marta Barrachina.

En este sentido, la dirigente provincial ha destacado que este acuerdo permitirá poner en marcha el proyecto ‘Red social para personas mayores: Enrédate’ y “mejorar la calidad de vida de todos los castellonenses en su proceso de envejecimiento, reduciendo las desigualdades de género identificadas”.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha apuntado que “la soledad es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres y los hombres”. En la provincia de Castellón, gracias al cuestionario de valoración de Cruz Roja Española, se puede destacar que, durante el último año, de las personas usuarias atendidas mayores de 65 años, el 47,46% manifiesta estar en soledad o con aislamiento involuntario; el 44,08% indica tener problemas de salud; y un 19,36% tiene reducción de la autonomía personal.

Unos datos que reflejan “la necesidad de ofrecer una atención de calidad a las personas mayores de Castellón y de apoyar iniciativas que den respuesta a una realidad cada vez más presente en nuestra tierra, como es la soledad no deseada”, ha señalado la diputada provincial.

De ahí la importancia de este proyecto, ya que persigue romper con estas situaciones de aislamiento y soledad, a través del refuerzo y fortalecimiento de la red social de las mujeres y hombres mayores. Para lograrlo, el proyecto se basa en dos líneas de actuación fundamentales. Por un lado, actividades de información destinadas a la adquisición de aquellos conocimientos técnicos necesarios para reducir la soledad y el aislamiento, a través de llamadas telefónicas, sesiones informativas y formativas, visitas a espacios informativos con el fin de reducir las vulnerabilidades relacionadas con la falta de conocimientos.

Y, por otro lado, actividades dirigidas a la adquisición y fortalecimiento de competencias relacionadas con la mejora de la red social, acciones de apoyo necesarias para la reducción del aislamiento y fomento de la participación de la persona mayor en la mejora de su problema, a través de talleres para la adquisición de competencias personales, el apoyo en la participación en actividades, las visitas para paliar la soledad, las actividades grupales para la creación de malla social o el fomento de la participación de la persona usuaria en la mejora de su propio problema a través del seguimiento individualizado.

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“Queremos que nuestros mayores se sientan acompañados, por ello seguiremos trabajando para reducir la soledad y el aislamiento involuntario de las mujeres y los hombres mayores de 65 años de la provincia de Castellón”, ha concluido la diputada provincial.