Un tercio de los nuevos contratos de la campaña estival de Castellón los ocupan extranjeros

Los datos del paro en junio en Castellón recién publicados por el Ministerio se han conocido al hilo de las más de 19.000 solicitudes de inmigrantes sin papeles que piden formalizar su situación legal en la provincia. Uno de cada tres nuevos contratos que se han firmado (6.075 del total de 18.251) en los municipios de Castellón, coincidiendo con el arranque de la campaña turística de verano, corresponden a extranjeros que residen en la provincia.

La variación en un mes apunta a 1.351 contratos más formalizados en junio que en mayo, para el colectivo extranjero, un 29% más de incremento, muy similar al vivido durante la temporada veraniega del 2025, hace un año.

De manera paralela, baja tanto el paro como los beneficiarios de prestación o subsidio entre el colectivo inmigrante. Así, en junio, 5.920 extranjeros percibían paga del Ministerio y correspondía a una quinta parte del conjunto de prestatarios. Algo menos que los 6.212 de mayo de este 2026 y los 5.676 de junio del 2025, lo que refleja una mejora progresiva de la incorporación de este sector de población al mercado de trabajo.

Octava provincia en afiliación extranjera

A falta de conocer la cifra de afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social de junio, la estadística precedente de mayo apuntaba a que el colectivo de otros países residentes en Castellón roza los 50.000, siendo la provincia con mayor cuota de cotizantes de otras nacionalidades, con una tasa del 18,7%.

Las cifras hablan de menos foráneos demandantes inscritos en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) en el mes de junio, a diferencia de la tendencia estatal, donde han detectado un ligero repunte que podría estar relacionado con la incorporación progresiva de los nuevos documentados. En Castellón hay 8.733 extranjeros sin empleo: la mayor parte inscritos como demandantes en el sector servicios (4.695), sin empleo anterior (2.308), construcción (819), industria (618) y agricultura (333).

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"Hemos visto muchas mujeres internas en costa e interior"

Para trabajadoras sociales que han colaborado en la tramitación de las solicitudes de regularización, como Esperanza Meléndez, de Som Custòdia, el perfil en la provincia corresponde sobre todo a población no activa, ya que se trata de personas de edad avanzada, muchas mayores de 68 años; y también familias u hogares monoparantales con bastantes menores de edad que también piden regular su situación. "El mapa humano de Castellón nos ha sorprendido", asevera. Consideran, en base a los testimonios, que existe poca fuerza de trabajo potencial, si bien, matizan, no tienen la fotografía completa pues hay otras entidades que han gestionado las peticiones. Sí han visto también mucha economía sumergida de "mujeres internas en casas" realizando tareas del hogar o cuidado de mayores tanto en grandes poblaciones como en pueblos del interior. "Y personas que no han podido probar que residían pese a trabajar porque al carecer de vida social y vivir ocultos en sus casas no tenían pruebas", lamenta, al tiempo que reitera que en el proceso se han sentido "muy solos y con mucho trabajo, padeciendo la falta de coordinación de instituciones".