De Varsovia a Castellón: inversores polacos se lanzan a comprar viviendas en la costa

Los inversores polacos han puesto sus ojos en Castellón. Lo que hasta hace unos años era un fenómeno residual ha ido ganando fuerza desde la pandemia y se ha acelerado especialmente a raíz de la guerra en Ucrania. La búsqueda de estabilidad, seguridad y una vivienda en un entorno mediterráneo ha impulsado a muchas familias de Polonia a invertir en el mercado residencial de la provincia, sobre todo en la costa. "Muchos se han venido a vivir a Castellón, pero también los hay que han comprado una casa para usarla como segunda residencia", explica Ana Rubio, delegada en Castellón de Asicval, la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana.

Los últimos datos que maneja el Colegio Notarial de Valencia reflejan con claridad el creciente interés de los inversores polacos por Castellón. En 2019, las familias de este país apenas adquirieron 15 viviendas en la provincia, una cifra que en 2025 ascendió a 69. O dicho de otra manera: en apenas cinco años las operaciones inmobiliarias han aumentado un 360%. No obstante, el récord se alcanzó en 2024, cuando se firmaron 93 transacciones.

Aunque es cierto que la cifra de compradores polacos está a año luz de la de otras nacionalidades (franceses y alemanes adquirieron el año pasado 567 viviendas en la provincia), la realidad es que cada vez compran más en Castellón, un aumento que coincide con el impacto de la guerra en Ucrania, que ha llevado a muchos compradores del este de Europa a buscar estabilidad y seguridad en otros mercados. A ello se suman unos precios que, en comparación con otros destinos europeos, siguen resultando muy atractivos. "El conflicto en Europa nos ha favorecido. Además de ucranianos, también están viniendo muchos polacos, holandeses, belgas y suizos, y lo hacen por alejarse del conflicto y aprovechar nuestro sol, la comida, el relax y la alegría española", describe Rubio.

¿Por qué eligen Castellón?

Casi el 60% de los apartamentos y chalets que han adquirido los inversores polacos en el último año en Castellón están en Orpesa y Moncofa. La primera localidad concentra el grueso de las compras (30 de 69), mientras que en Moncofa las operaciones inmobiliarias ascendieron a 11. "La ventaja de nuestra provincia es que está menos masificada que Alicante o Málaga y, además, los precios de las viviendas son más asequibles. Y a todo ello hay que añadir la tranquilidad y familiaridad de nuestros pueblos", apunta la delegada de Asicval en Castellón.

La accesibilidad también juega un papel esencial. Durante la época estival, el aeropuerto de Castellón tiene conexión directa con Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, lo que permite llegar a Orpesa, Moncofa o Peñíscola en muy pocas horas. "Sin duda esto es un plus", coinciden en varias inmobiliarias consultadas.

Detrás del impulso inversor de los ciudadanos polacos en Castellón está el fuerte crecimiento económico que ha experimentado este país del este de Europa en los últimos años. El país se ha consolidado como una de las locomotoras de la Europa Central y en 2025 su PIB aumentó un PIB del 3,6%. Esta evolución ha reforzado el poder adquisitivo de parte de la población y explica, en buena medida, el creciente interés por invertir en vivienda en la costa española. "El presupuesto que manejan no es bajo. Oscila entre los 150.000 y los 200.000 euros y buscan principalmente buenas viviendas en Orpesa. Quieren sobre todo apartamentos y chalets con buenas vistas", sentencia Rubio.