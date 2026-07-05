Castellón activa el aviso amarillo por calor este lunes ante la llegada de la ola de altas temperaturas

La provincia de Castellón estará este lunes en aviso amarillo por altas temperaturas ante el inicio del episodio de calor que afectará a la Comunitat Valenciana durante los próximos días.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado el nivel amarillo por temperaturas máximas en todo el litoral de Castellón y en el interior sur de la provincia, un episodio que, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), comenzará a partir de las 12.00 horas de este lunes.

Además, la Generalitat ya había advertido este fin de semana de la llegada de una masa de aire muy cálida y seca que, unida a la fuerte insolación propia de estas fechas, provocará un importante ascenso de las temperaturas y noches tropicales. Según el aviso especial emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias, esta situación se prolongará, en principio, hasta el miércoles.

Riesgo para la salud

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha activado para este domingo el riesgo alto por calor en varios municipios de las comarcas del Alto Mijares, Baix Maestrat, Els Ports, l'Alcalatén, l'Alt Maestrat y la Plana Alta.

Asimismo, ha establecido el riesgo medio en municipios del Alto Palancia, Baix Maestrat, Plana Alta, Plana Baixa y varios municipios del Alt Maestrat, dentro del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de las altas temperaturas.

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Ante este episodio, Emergencias recuerda que el calor extremo supone un riesgo especialmente para las personas mayores, quienes padecen enfermedades cardiovasculares y otros colectivos vulnerables. Además, recomienda limitar las actividades al aire libre durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.