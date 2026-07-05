Castellón ya tiene su helado del verano: "El secreto está en la miel y la almendra marcona de nuestra provincia"

Dos firmas con tradición en Castellón han unido fuerzas para lanzar un nuevo producto que hará disfrutar a todos aquellos que se pasen a degustarlo. Turrones Agut e Ima Horchatería han presentado un helado de turrón elaborado a partir de la crema artesanal que la empresa turronera produce siguiendo su receta tradicional.

La base del helado es una crema elaborada con almendra Marcona y miel, los dos ingredientes principales con los que Turrones Agut trabaja desde hace más de un siglo. La empresa, fundada en 1915, mantiene un proceso de elaboración artesanal que ahora da el salto al formato helado.

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El nuevo producto ha sido desarrollado por Ima Horchatería utilizando esa crema de turrón como ingrediente principal. Con esta colaboración, ambas empresas apuestan por un producto elaborado con materias primas de proximidad y por poner en valor dos referencias gastronómicas de la provincia.