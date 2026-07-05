¿Dónde cortarán la luz este lunes 6 de julio? Consulta los municipios y calles afectados aquí
La compañía de luz, Iberdrola, programa cortes en varios municipios de la provincia de Castellón
Los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica obligarán a interrumpir temporalmente el suministro este lunes 6 de julio en varios municipios de la provincia de Castellón.
Iberdrola ha programado cortes en distintas franjas horarias que afectarán tanto a núcleos urbanos como a urbanizaciones y zonas rurales.
Borriol
La urbanización La Coma concentrará la mayor parte de la actuación prevista en Borriol.
El corte del suministro se prolongará durante toda la mañana y afectará a varias calles y caminos de la zona.
Borriol
Horario: 08:30 - 12:30 horas.
Calles afectadas:
- Av Mediterraneo (Ur. La Coma): 8, 10, 11 PR, 11, 12, 17
- Cl Bosque (Urb. La Coma): 1 PR, 1, 227 PC
- Cl Romeral (Ur. La Coma): 1 SN 2, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 22, 24, 26 BI, 27, 31, 35, 49, 231, 237, 242, 266, 271
- Cn La Coma: 288 PC
- Ur La Coma Fase 1a: 203, 211, 213 PR, 213 1, 216, 221, 240, 247, 255, 256, 260 PC, 268 PC, 277
Burriana
En Burriana, los trabajos de mantenimiento provocarán un corte del suministro durante la mañana que afectará a varias calles y caminos del municipio.
Burriana
Horario: 08:30 - 10:00 horas.
Calles afectadas:
- Calle Cantàbric: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18
- Calle Senda Torredonda: 3, 4, 6, 9, 11, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 33, 62, 65, 71, 74, 78, 80
- Calle Senya de Berlus: 3 D, 5 1, 5, 7, 11, 15 1, 15
- Camino de los Toros: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14
- Camino Serratella: 90 1, 100, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 132, 134
- Travesía Camí La Pedrera I: 7, 9
Castelló de la Plana
La capital de la Plana registrará tres actuaciones diferentes a lo largo de la jornada. Los cortes afectarán al entorno del camino L'Obra y a varias calles del polígono.
Castelló de la Plana
Corte 1
Horario: 08:00 - 08:30 horas.
Calles afectadas:
- Camino L'Obra: 70
Corte 2
Horario: 08:00 - 09:30 horas.
Calles afectadas:
- Cl Peri Once 2: 1, 4, 6, 8
- Cl Peri Once 3: 4, 6, 8
- Cl Poligono Ochente Y Cinco: 147, 151
Corte 3
Horario: 12:30 - 13:00 horas.
Calles afectadas:
- Camino L'Obra: 70
Grao de Castelló
El Grao de Castelló también se verá afectado por dos cortes programados durante el lunes. Ambos afectarán a las mismas calles y caminos del entorno de Bovar, Senillar y Molinera.
Grao de Castelló
Corte 1
Horario: 08:00 - 08:30 horas.
Calles afectadas:
- Cn Acequia Molinera: 57, 59, 61, 63, 71, 73, 75, 126, 142
- Cn Acequia Obra: 5 A, 52 E, 65, 66, 70, 71, 73, 75, 79 1, 83, 86, 90, 92 BI, 92, 94, 101, 112, 116
- Cn Acequia Senillar: 114 B, 136, 147
- Cn Bovar: 7, 9, 47, 49, 54, 59, 61, 63, 69, 89, 92, 94, 95, 98, 99, 101, 107
- Cn Molinera: 125 B, 148
- Cn Obra Derecha: 86
- Cn Senillar: 8, 15, 126, 158, 160, 188 PC
- Cn Senillar C/027: 130 D
- Pd Molinera: 54, 138, 150 1
- Tr Aceq-Senillar VII: 1, 3, 4, 8
- Tr Bovar Camino V: 2, 4, 6
- Tr Bovar Camino XIII: 8, 10, 12, 14
- Tr Bovar Camino XV: 1 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23
- Tr Bovar Camino XVI: 8, 10
- Tr Bovar Camino XXI: 8, 9, 10
- Tr Bovar Camino XXVII: 2, 5
- Tr Galatea: 1, 7, 8, 10, 12
- Tr Molinera IX: 8
- Tr Molinera XI: 2, 7, 8
- Tr Senillar I: 2, 6
Corte 2
Horario: 12:30 - 13:00 horas.
Mismas calles afectadas
La Vall D'Uixó
Los trabajos previstos por Iberdrola obligarán a interrumpir el suministro durante dos horas en varias viviendas del municipio.
La Vall D'Uixó
Horario: 08:00 - 10:00 horas.
Calles afectadas:
- Calle Ernesto Vilalta Peñarroja: 7, 9
- Calle Faustino Falcó Orenga: 12
Onda
El municipio contará con dos actuaciones distintas durante la mañana, ambas en zonas rurales.
Onda
Corte 1
Horario: 08:30 - 09:00 horas.
Calles afectadas:
- Pd Corral Blanch Poligono 42: 35 PC, 49 PC, 51 PC, 76 PC
- Pd Covatelles Poligono 42: 68 PC, 85 PC, 125 PC
Corte 2
Horario: 08:30 - 09:30 horas.
Calles afectadas:
- Al Cuarenta Y Cinco: 170 PC
- Pd Ratils: 11 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12 5, 144 PC
Poblados Marítimos (Burriana)
La zona de Poblados Marítimos también sufrirá una interrupción temporal del suministro durante la mañana.
Poblados Marítimos (Burriana)
Horario: 08:30 - 10:00 horas.
Calles afectadas:
- Camino Pedrera: 42, 47, 48 1, 49, 51, 52, 54, 55 1, 55 2, 55, 56, 57, 59
Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.
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