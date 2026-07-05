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¿Dónde cortarán la luz este lunes 6 de julio? Consulta los municipios y calles afectados aquí

La compañía de luz, Iberdrola, programa cortes en varios municipios de la provincia de Castellón

Cortes de luz programados para el lunes 6 de julio en Castellón

Cortes de luz programados para el lunes 6 de julio en Castellón / Mediterráneo

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Juliana Carambia

Juliana Carambia

Castellón

Los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica obligarán a interrumpir temporalmente el suministro este lunes 6 de julio en varios municipios de la provincia de Castellón.

Iberdrola ha programado cortes en distintas franjas horarias que afectarán tanto a núcleos urbanos como a urbanizaciones y zonas rurales.

Borriol

La urbanización La Coma concentrará la mayor parte de la actuación prevista en Borriol.

El corte del suministro se prolongará durante toda la mañana y afectará a varias calles y caminos de la zona.

Borriol

Horario: 08:30 - 12:30 horas.

Calles afectadas:

  • Av Mediterraneo (Ur. La Coma): 8, 10, 11 PR, 11, 12, 17
  • Cl Bosque (Urb. La Coma): 1 PR, 1, 227 PC
  • Cl Romeral (Ur. La Coma): 1 SN 2, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 22, 24, 26 BI, 27, 31, 35, 49, 231, 237, 242, 266, 271
  • Cn La Coma: 288 PC
  • Ur La Coma Fase 1a: 203, 211, 213 PR, 213 1, 216, 221, 240, 247, 255, 256, 260 PC, 268 PC, 277

Burriana

En Burriana, los trabajos de mantenimiento provocarán un corte del suministro durante la mañana que afectará a varias calles y caminos del municipio.

Burriana

Horario: 08:30 - 10:00 horas.

Calles afectadas:

  • Calle Cantàbric: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18
  • Calle Senda Torredonda: 3, 4, 6, 9, 11, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 33, 62, 65, 71, 74, 78, 80
  • Calle Senya de Berlus: 3 D, 5 1, 5, 7, 11, 15 1, 15
  • Camino de los Toros: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14
  • Camino Serratella: 90 1, 100, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 126, 132, 134
  • Travesía Camí La Pedrera I: 7, 9

Castelló de la Plana

La capital de la Plana registrará tres actuaciones diferentes a lo largo de la jornada. Los cortes afectarán al entorno del camino L'Obra y a varias calles del polígono.

Castelló de la Plana

Corte 1

Horario: 08:00 - 08:30 horas.

Calles afectadas:

  • Camino L'Obra: 70

Corte 2

Horario: 08:00 - 09:30 horas.

Calles afectadas:

  • Cl Peri Once 2: 1, 4, 6, 8
  • Cl Peri Once 3: 4, 6, 8
  • Cl Poligono Ochente Y Cinco: 147, 151

Corte 3

Horario: 12:30 - 13:00 horas.

Calles afectadas:

  • Camino L'Obra: 70

Grao de Castelló

El Grao de Castelló también se verá afectado por dos cortes programados durante el lunes. Ambos afectarán a las mismas calles y caminos del entorno de Bovar, Senillar y Molinera.

Grao de Castelló

Corte 1

Horario: 08:00 - 08:30 horas.

Calles afectadas:

  • Cn Acequia Molinera: 57, 59, 61, 63, 71, 73, 75, 126, 142
  • Cn Acequia Obra: 5 A, 52 E, 65, 66, 70, 71, 73, 75, 79 1, 83, 86, 90, 92 BI, 92, 94, 101, 112, 116
  • Cn Acequia Senillar: 114 B, 136, 147
  • Cn Bovar: 7, 9, 47, 49, 54, 59, 61, 63, 69, 89, 92, 94, 95, 98, 99, 101, 107
  • Cn Molinera: 125 B, 148
  • Cn Obra Derecha: 86
  • Cn Senillar: 8, 15, 126, 158, 160, 188 PC
  • Cn Senillar C/027: 130 D
  • Pd Molinera: 54, 138, 150 1
  • Tr Aceq-Senillar VII: 1, 3, 4, 8
  • Tr Bovar Camino V: 2, 4, 6
  • Tr Bovar Camino XIII: 8, 10, 12, 14
  • Tr Bovar Camino XV: 1 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23
  • Tr Bovar Camino XVI: 8, 10
  • Tr Bovar Camino XXI: 8, 9, 10
  • Tr Bovar Camino XXVII: 2, 5
  • Tr Galatea: 1, 7, 8, 10, 12
  • Tr Molinera IX: 8
  • Tr Molinera XI: 2, 7, 8
  • Tr Senillar I: 2, 6

Corte 2

Horario: 12:30 - 13:00 horas.

Mismas calles afectadas

La Vall D'Uixó

Los trabajos previstos por Iberdrola obligarán a interrumpir el suministro durante dos horas en varias viviendas del municipio.

La Vall D'Uixó

Horario: 08:00 - 10:00 horas.

Calles afectadas:

  • Calle Ernesto Vilalta Peñarroja: 7, 9
  • Calle Faustino Falcó Orenga: 12

Onda

El municipio contará con dos actuaciones distintas durante la mañana, ambas en zonas rurales.

Onda

Corte 1

Horario: 08:30 - 09:00 horas.

Calles afectadas:

  • Pd Corral Blanch Poligono 42: 35 PC, 49 PC, 51 PC, 76 PC
  • Pd Covatelles Poligono 42: 68 PC, 85 PC, 125 PC

Corte 2

Horario: 08:30 - 09:30 horas.

Calles afectadas:

  • Al Cuarenta Y Cinco: 170 PC
  • Pd Ratils: 11 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12 5, 144 PC

Poblados Marítimos (Burriana)

La zona de Poblados Marítimos también sufrirá una interrupción temporal del suministro durante la mañana.

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Poblados Marítimos (Burriana)

Horario: 08:30 - 10:00 horas.

Calles afectadas:

  • Camino Pedrera: 42, 47, 48 1, 49, 51, 52, 54, 55 1, 55 2, 55, 56, 57, 59

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con Mediterráneo para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter.

También puedes escribir al correo electrónico mediterraneo@elperiodico.com.

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