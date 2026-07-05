Declarado un incendio forestal en Azuébar: movilizados medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre

Un incendio forestal se ha declarado este domingo en el término municipal de Azuébar, en la comarca del Alto Palancia. El fuego se ha originado en la partida de Almarós, según las primeras informaciones.

Hasta la zona se ha movilizado un dispositivo formado por un medio aéreo, efectivos de los parques de bomberos del Alto Palancia.

El incendio se localiza en las proximidades del paraje protegido de la Balsa de la Dehesa de Soneja, lo que ha motivado un rápido despliegue de medios para evitar que el fuego pueda afectar a este espacio natural.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada. Los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno.

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