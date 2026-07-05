Cuándo y dónde se practican las carreras ilegales en Castellón: qué te puede pasar por asistir

Las exhibiciones de conducción temeraria han tenido presencia en distintos puntos de la provincia de Castellón. Esta práctica, aunque no sea una regla escrita, se suelen celebrar los viernes cuando la noche ya ha caído. En Almassora, el polígono Supoi-8 ha sido uno de los focos más destacados, lo que ha llevado al Ayuntamiento a reforzar la vigilancia policial. En Castelló ciudad, la Policía Local ha intervenido al menos 16 veces en el año 2025 y 5 en lo que llevamos de 2026 en el entorno de la Ciudad del Transporte, con denuncias, atestados judiciales e inmovilización de vehículos. En Nules y Orpesa también se han registrado carreras ilegales que han obligado a reforzar los controles policiales y la vigilancia preventiva durante los últimos años.

La detección de estas concentraciones se realiza a través del seguimiento en redes sociales, la información obtenida por las patrullas y los datos que dejan accidentes ocurridos previamente, según explica el intendente Cabedo.

Estar allí implica el riesgo de verse involucrado en situaciones peligrosas incluso sin participar directamente. Según explica el intendente de tráfico y atestados Jorge Cabedo, esto es lo que te puede pasar si acudes a estas carreras.

Si solo eres espectador , de esta declaración no se desprende que cometas una infracción por el mero hecho de estar allí. La policía puede identificarte si interviene en el operativo.

, de esta declaración no se desprende que cometas una infracción por el mero hecho de estar allí. La policía puede identificarte si interviene en el operativo. Participar como conductor en este tipo de carreras ilegales puede acarrear importantes consecuencias legales. Los implicados pueden ser identificados y denunciados por las fuerzas de seguridad, así como recibir sanciones administrativas por las infracciones de tráfico cometidas. Además, las autoridades pueden inmovilizar o retirar el vehículo si incumple la normativa vigente. En los casos de mayor gravedad, los conductores pueden ser investigados por un delito contra la seguridad vial, como conducción temeraria, exceso grave de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Durante estos dispositivos, la Policía identifica a las personas presentes y revisa si los vehículos cumplen la normativa. En caso de detectar irregularidades o de que algún conductor haya participado en la carrera, los agentes pueden interponer sanciones administrativas o, en los casos más graves, actuar por un delito contra la seguridad vial.