Así son las carreras ilegales de Castellón: Mediterráneo se infiltra en los ‘pikes’ de la provincia

Las carreras ilegales siguen siendo una práctica extendida en numerosas localidades de España, y la provincia de Castellón no es ajena a esta realidad. La noche de aquel viernes 13 de febrero, la Ciudad del Transporte se convirtió en escenario de una tragedia cuando un joven de 22 años perdió la vida tras ser atropellado mientras asistía como espectador a una de estas competiciones clandestinas. Este suceso evidencia una problemática local que, sin embargo, se aleja mucho de las películas. Como hemos podido comprobar desde el Mediterráneo es que incluso quienes acuden con frecuencia admiten ser conscientes del peligro. «Venimos con la idea de que algo pueda pasar. De que no estás en un sitio legal», reconoce uno de los asistentes habituales.

Aunque las concentraciones no son tan masivas como en la ficción, la escala del fenómeno en la zona es notable, pues la policía de Almassora ha llegado a identificar a más de 300 vehículos en una sola redada. En este entorno conviven conductores experimentados con jóvenes sin apenas experiencia al volante, además de ciclomotores -muchos de ellos menores de edad- que circulan junto a vehículos capaces de alcanzar altras velocidades.

Un día en “los pikes”

El Periódico Mediterráneo ha podido introducirse en una de estas concentraciones ilegales para conocer de primera mano cómo se desarrollan y cuál es su funcionamiento. La noche de carreras empieza en Almassora, cuando en las fábricas de alrededor ya no hay trabajadores. A partir de las diez de la noche comienzan a llegar coches y cerca de una treintena de motos, muchas de ellas modificadas. La afluencia varía según la noche: «Hay días que te encuentras 50 u 80 coches y otros días 10 o 20», explica un corredor con el que Mediterráneo ha podido hablar.

Convocados a través de grupos de WhatsApp, los participantes utilizan una larga recta para competir en una carrera de aceleración mientras los espectadores observan. «Todo empieza por un grupo. Esto está organizado por unas personas», relata uno de los espectadores. Las motos son las primeras en correr, incluso sin luces, antes de dar paso a los coches, que salen en grupos de dos o tres al escuchar la señal del claxon y alcanzan velocidades superiores a los 130 kilómetros por hora, pero uno de los asistentes nos cuenta que en algunas ocasiones han alcanzado más de 200 kilómetros por hora.

Durante una de las carreras presenciadas por este periódico, una moto colisionó con un coche a gran velocidad, dejando al conductor tendido en el suelo y el motor de la motocicleta partida por la mitad. Poco después, la llegada de una patrulla de la Policía Local provocó la huida masiva de los asistentes. Los propios participantes reconocen que esta suele ser la reacción habitual. «Salen todos corriendo porque si no te ponen la denuncia de incitación a carreras ilegales», explica uno de ellos. Lejos de poner fin a la actividad, muchos de los participantes se desplazaron a otro punto de la provincia para continuar las carreras, dando paso al circuito de ‘La Estrella”, llamado así por la proximidad de la fábrica de Estrella Damm, situada en la Ciudad del Transporte de Castelló.