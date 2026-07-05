Tendencias
¿Quién viene de vacaciones a Castellón en julio?: así es el perfil del turista
Los visitantes llenan alojamientos al 90% pero ahorran con estancias más cortas
Ashotur ve un repunte del viajero internacional y uno de los factores es el calor en Centroeuropa
Los alojamientos de Castellón están muy satisfechos por el momento con la marcha de las reservas este mes de julio. Pero ¿quién elige el destino Castellón para pasar sus vacaciones este mes? El presidente ejecutivo de la patronal sectorial Ashotur, Luis Martí, señala que el sector turístico ha confirmado «que la evolución de julio es muy buena, con una ocupación de entre el 85 y el 90%». La procedencia se sostiene con un predominio, como es habitual, del visitante nacional en campaña fuerte de verano, «de modo que sigue el mix, siendo el 80% españoles; si bien aumenta algo, un 5%, el extranjero».
La preocupación por la economía de las familias, en cualquier caso, sí que apunta a una contención del gasto. Por un lado, los empresarios turísticos sí que han visto que ha afectado a la toma de decisiones en cuanto a la duración de las vacaciones y, en épocas de temporada alta con precios más elevados, se nota que se recorta en la duración. «Sí que notamos que influye y cada vez más los viajeros contratan vacaciones más cortas y repartida a lo largo del año. Ahora estamos viendo una estancia media de entre 5 y 7 días», manifiesta Martí. Además, como ya apuntó este rotativo, también se nota en la hostelería en el día a día. «El consumo en restauración de los turistas también está bajando en esta campaña estival por la situación económica, con una menor renta disponible para el ocio», añade.
Peñíscola, bastión turístico, pendiente de la última hora la semana próxima
El presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peñíscola (Agretur) y director del Gran Hotel, Francisco J. Ribera, valora sobre Peñíscola que «actualmente existe una ralentización de reservas pero esperamos una clara reactivación a partir de San Fermín, a mediados de la semana próxima. La previsión de ocupación este mes es del 80% pero aún queda recorrido para elevar más el porcentaje, pues faltan bastantes reservas por entrar, ya que se esta contratando a muy corto plazo y a última hora por estas fechas».
Precios al alza al dispararse los costes
En cuanto al origen, coincide en que en este bastión turístico predomina el nacional, si bien «puede repuntar ligeramente este verano debido a las olas de calor extremo en Centroeuropa, que atrae a muchos europeos a refrescarse a a las costas españolas». En su opinión, «el coste de la gasolina, alimentación, etc. en los hogares sí condiciona la duración de las vacaciones para encajarla en su presupuesto. Inevitablemente todos hemos tenido que subir precios».
- La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
- La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
- Mueren cuatro familiares de residentes en Castellón en los terremotos de Venezuela
- Alerta alimentaria por el envasado de dos embutidos elaborados en Castellón
- Las 3 carreteras de Castellón que van a cambiar por completo tras una inversión millonaria
- Un festivo de rebajas: las grandes superficies comerciales abren hoy en Castelló
- Se busca nuevo dueño para el entresuelo del antiguo Simago de Castelló
- Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados