¿Quién viene de vacaciones a Castellón en julio?: así es el perfil del turista

Los alojamientos de Castellón están muy satisfechos por el momento con la marcha de las reservas este mes de julio. Pero ¿quién elige el destino Castellón para pasar sus vacaciones este mes? El presidente ejecutivo de la patronal sectorial Ashotur, Luis Martí, señala que el sector turístico ha confirmado «que la evolución de julio es muy buena, con una ocupación de entre el 85 y el 90%». La procedencia se sostiene con un predominio, como es habitual, del visitante nacional en campaña fuerte de verano, «de modo que sigue el mix, siendo el 80% españoles; si bien aumenta algo, un 5%, el extranjero».

Benicàssim. Check-in. / KMY ROS / MED

La preocupación por la economía de las familias, en cualquier caso, sí que apunta a una contención del gasto. Por un lado, los empresarios turísticos sí que han visto que ha afectado a la toma de decisiones en cuanto a la duración de las vacaciones y, en épocas de temporada alta con precios más elevados, se nota que se recorta en la duración. «Sí que notamos que influye y cada vez más los viajeros contratan vacaciones más cortas y repartida a lo largo del año. Ahora estamos viendo una estancia media de entre 5 y 7 días», manifiesta Martí. Además, como ya apuntó este rotativo, también se nota en la hostelería en el día a día. «El consumo en restauración de los turistas también está bajando en esta campaña estival por la situación económica, con una menor renta disponible para el ocio», añade.

Peñíscola, bastión turístico, pendiente de la última hora la semana próxima

Peñíscola. / Boix

El presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peñíscola (Agretur) y director del Gran Hotel, Francisco J. Ribera, valora sobre Peñíscola que «actualmente existe una ralentización de reservas pero esperamos una clara reactivación a partir de San Fermín, a mediados de la semana próxima. La previsión de ocupación este mes es del 80% pero aún queda recorrido para elevar más el porcentaje, pues faltan bastantes reservas por entrar, ya que se esta contratando a muy corto plazo y a última hora por estas fechas».

Precios al alza al dispararse los costes

En cuanto al origen, coincide en que en este bastión turístico predomina el nacional, si bien «puede repuntar ligeramente este verano debido a las olas de calor extremo en Centroeuropa, que atrae a muchos europeos a refrescarse a a las costas españolas». En su opinión, «el coste de la gasolina, alimentación, etc. en los hogares sí condiciona la duración de las vacaciones para encajarla en su presupuesto. Inevitablemente todos hemos tenido que subir precios».