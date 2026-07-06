CCOO denuncia que la piscina de rehabilitación del Hospital Provincial de Castellón lleva un año cerrada

La sección sindical de CCOO en el Consorcio Hospital Provincial de Castellón denuncia que la piscina de rehabilitación lleva cerrada un año, afectando gravemente a los pacientes que requieren de este servicio, único en la provincia. La instalación cerró en julio de 2025 para renovar el sistema de filtración y depuración, sin que hasta la fecha se haya restablecido el servicio.

Esta situación no es un caso aislado, ya que el hospital acumula un historial de interrupciones, incluyendo un cierre previo de dos años y medio debido a la pandemia y a problemas recurrentes para cubrir los puestos de socorristas. De hecho, durante años ha estado cerrada por las tardes, por la imposibilidad de cubrir al personal en ese horario.

El cese de actividad tiene un doble impacto negativo. Por una parte el laboral, los profesionales, como los y las socorristas, permanecen parados al no poder ser reubicados por su categoría profesional.

Por otra parte, el impacto asistencial, los y las pacientes que necesitan tratamientos para patologías como fibromialgia, lumbalgias y cervicalgias, complementados con fisioterapia acuática, sufren un incremento en las listas de espera. Ante esta situación, muchos se ven obligados a recurrir a servicios de fisioterapia privados.

CCOO exige una solución inmediata para reabrir esta instalación esencial, garantizando tanto el trabajo de los y las profesionales como la asistencia sanitaria pública de calidad que la ciudadanía de Castellón merece.