Corredor mediterráneo: los constructores ven prioritario resolver las carencias entre Castelló y València, pese a su elevado coste

El nuevo comisionado para el corredor mediterráneo, Joan Calabuig, en una entrevista en este periódico, situó como hitos de esta infraestructura el final de 2027 y el comienzo de 2028. Entre estas fechas se espera la puesta en marcha de los cambios en el tramo Castelló-Tarragona en ancho internacional, y la conexión entre las tres capitales valencianas en el llamado AVE regional. Pero, más allá de estas fechas, hay otras obras ferroviarias pendientes de ejecución cuyo calendario sigue sin estar definido. Entre ellas está la nueva plataforma de alta velocidad entre Castelló y València, que debe poner fin a las carencias que el Corredor sufrirá en sus primeros años, y que los pasajeros del AVE hasta la capital de la Plana sufren en forma de velocidades bajas.

Pese a esta ausencia de plazos, la asociación que agrupa a empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, considera esta actuación como prioritaria dentro de un listado de inversiones presentado recientemente en València. Según los cálculos de esta entidad, la nueva plataforma para el tren tendría un coste de 1.614 millones de euros, que abarcan tanto el trazado que separa a Castelló de la capital autonómica como el túnel pasante de València.

Inversión prioritaria

Para Seopan, "España afronta un enorme reto inversor en infraestructuras para revertir el déficit de inversión acumulado y afrontar con éxito la modernización y adaptación de nuestro stock de infraestructuras a las nuevas necesidades tecnológicas". En el caso del tren, debe ser una pieza clave en la descarbonización del transporte y en la reducción de costes logísticos entre los sectores productivos del área mediterránea y el corazón de Europa.

El listado de inversiones a considerar por parte de las administraciones incluye otras actuaciones para Castellón. La asociación hace referencia a los 40 millones de euros que deben destinarse a la ejecución de terceros carriles en la autopista AP-7 a su paso por el sur de la provincia. Una actuación que fue anunciada en 2022, pero de la que no hay novedades desde la redacción del proyecto, finalizada el pasado año.

Actuaciones pendientes

El documento de Seopan calcula que en el conjunto de la Comunitat Valenciana haría falta la ejecución de obras por valor de 28.749 millones de euros a lo largo de la próxima década. Además del ferrocarril y el mantenimiento de carreteras, hay un amplio catálogo de actuaciones hídricas, cuya importancia quedó de manifiesto con la dana de Valencia. Además, el informe también hace referencia al impacto económico positivo de todas estas inversiones. Sobre la nueva plataforma del AVE augura que, a lo largo de los próximos 30 años, supondría un ahorro de 2.887 millones de euros, de los que 961 millones serían de beneficio medioambiental.

Desde hace más de una década, la mejora del Corredor entre Castelló y València se ha limitado a la construcción de los terceros hilos en unas vías que también asumen el tráfico de los trenes de Cercanías y Media Distancia. La consecuencia es que la infraestructura se quedará a medias hasta que se construya la nueva plataforma y el túnel pasante de València. Joan Calabuig confirmó lo que ya publicó Mediterráneo hace tres años: este tramo tendrá una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. La mitad de lo que se espera en un trayecto de AVE. En cambio, con las actuaciones que hay en marcha para la parte de Castelló a Tarragona, se espera superar los 200.

Sin plazos inmediatos

Además de mejorar la rapidez de los trenes, con la nueva plataforma se agilizaría el servicio de los trenes de proximidad, que en estos momentos se ven interferidos por el paso de los AVE o los Euromed, y que redundan en una acumulación de retrasos. Aunque Seopan lo considera una actuación prioritaria, el comisionado del Corredor reconoce que no hay planes inmediatos. "Está en las carpetas de arriba en el ministerio", afirmó, pero al mismo tiempo reconoció que es "una obra compleja, no para hoy ni pasado mañana". Antes de licitar la obra deben resolverse los estudios ambientales y la opinión de los municipios afectados. "No es obra de esta década", afirmó Calabuig.