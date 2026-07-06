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Encuesta: ¿Crees que la población está concienciada para prevenir incendios como el de Soneja?

Una imprudencia podría estar detrás del fuego en la Serra d'Espadà

Los bomberos trabajan para extinguir el incendio de Soneja

Los bomberos trabajan para extinguir el incendio de Soneja / Serveis Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana

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Redacción

Redacción

Una posible imprudencia humana podría estar detrás del incendio que ha arrasado más de 180 hectáreas en Soneja, que afortunadamente ha sido declarado como estabilizado.

En verano, con las altas temperaturas, son muchas las precauciones que hay que tomar en entornos naturales, ya que la mínima chispa puede causar el fuego más grande.

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Y tú, ¿crees que la población está concienciada para prevenir siniestros de este tipo?

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