Mª Dolores Guillamón revalida su mandato en la Cámara de Comercio de Castellón con un nuevo comité ejecutivo

Mª Dolores Guillamón ha sido reelegida hoy por unanimidad como presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón durante la sesión constitutiva del nuevo Pleno para el mandato 2026-2030, presidida por la Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y en la que también ha quedado elegido el nuevo Comité Ejecutivo de la institución. Con ello culmina el proceso electoral cameral y se inicia una nueva etapa orientada a seguir impulsando la competitividad de las empresas, la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración público-privada.

Composición del Comité Ejecutivo

Comité Ejecutivo 2026. / Mediterráneo

El nuevo Comité Ejecutivo queda integrado por:

Presidente: Mª Dolores Guillamón Fajardo (Hosteleria Dos S.L)

Vicepresidente primero: Leopoldo Monfort Reverter (Fundació Caixa Castelló)

Vicepresidenta segunda: Mª Carmen Miralles Fabregat (Juguetes y Baratijas Martínez, S.L.U)

Tesorero: Joaquín Martí Peris (InscaTrademark S.L)

Vocales: José Enrique Catalán Carrillo (Errece S.L), Santiago Colom Monfort (Monfort Logística S.L), José Luis Martinavarro Ferrer (Citríco Global S.L), Vicente Ramos Andreu (Raminatrans S.L) y Víctor Vilar Vicent (Castma S.L)

Las claves de la organización hasta el 2030

En su primera intervención tras ser reelegida, Mª Dolores Guillamón ha afirmado que durante esta nueva legislatura la Cámara será el faro que guíe a las empresas de Castellón ante los grandes desafíos globales. La presidenta ha señalado que a lo largo de los próximos años la hoja de ruta de la institución será seguir trabajando en la innovación y la digitalización, la internacionalización, la formación y el empleo reforzando la FP Dual y la sostenibilidad.

Asimismo, ha destacado que “no nos enfrentamos a un mandato fácil, pero el ADN del empresariado castellonense está hecho de resiliencia y audacia” para afrontar los retos del presente y futuro.

60 representantes de empresas y organizaciones

El nuevo Pleno, integrado por 60 representantes de empresas y organizaciones empresariales de la provincia, constituye el máximo órgano de gobierno de Cámara Castellón. Su composición refleja la diversidad y el peso del tejido empresarial de la provincia, con presencia de compañías referentes de sectores como la cerámica, la logística, el comercio, el turismo y los servicios, junto a representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Con 125 años de historia, Cámara Castellón es una corporación de derecho público que representa los intereses generales de las empresas de la provincia y trabaja para mejorar su competitividad mediante servicios especializados de internacionalización, formación, innovación, digitalización y apoyo al desarrollo empresarial.

Composición del Pleno de Cámara Castellón 2026-2030

Los miembros electos son:

 Alcoceram S.L. –José Manuel Vivas Gargallo

 Asesoría García Negrete S.L–Vicente García Negrete

 Becsa S.A.U. –Francisco Germán Llorach Garrido

 Bonsol de la Plana S.L. –Juan Vicente Bono Sales

 BP Energía España S.A.U–Eva Andrés Holgado

 CaixaBank, S.A. –Felipe Pulido de Dios

 Carnes Frescas S.A – Fernando Cervera Solsona

 Carrocerías Mijares S.L–Manuel Adsuara Ferrer

 Castma S.L–Víctor Vilar Vicent

 Cerámicas Mimas S.L - MohammadHusamAlsaqqaDuwairi

 Chumillas Technology S.L–David ChumillasVillalba

 Cítrico Global S.L. –José Luís Martinavarro Ferrer

 Club Deportivo Castellón S.A–Alberto González Andrades

 Comunidad Loreto S.L–José Manuel Pesudo Andrés

 Deltaker S.A–Miguel Taus Matamoros

 Errece S.L–José Enrique Catalán Carrillo

 Esmalglass S.A–Francisco José Nácher Silvestre

 Expositores Alcora S.L – Pilar García Alberto

 Fustería Técnica Matas S.L–José Matas Silvestre

 Gravoplan S.L–José Manuel Barrachina Ortells

 Hostelería Dos S.L–Mª Dolores Guillamón Fajardo

 Huhtamaki Spain S.L–Carlos Taús Soler

 InscaTrademark S.L– Joaquín Martí Peris

 Invabe Castellón S.L–Antonio J. Vallet Bellmunt

 J & V Company E.S.P.J–Jenifer Covrig

 Juan Rodolfo AdsuaraClausell–Juan Rodolfo AdsuaraClausell

 Juguetes y Baratijas Martínez S.L.U–Mª Carmen Miralles Fabregat

 La FamTeatre S.L–Sergio Heredia Gallén

 Materia Holding Global S.A–Ela Quintana Gascó

 Mayorista de Confección Textil S.L–Mª Dolores Gozalbo Benítez

 Mediterráneo Holidays S.L–Vicente Cuevas Julve

 Monfort Logística S.L–Santiago Colom Monfort

 NealisInstraestructuras S.L.U–Jorge Cubero Llorens

 Nitroparis S.L – José Mª Paris Lluch

 Nueva Edo S.L–David Edo Bernardo

 Nunsys S.A–Antonio Cardona Barandiarán

 Pamesa Cerámica S.L–Javier Portalés Costa

 Peluquería Olympia S.L–Adolfo Pastor Pastor

 Porcelanosa Grupo AIE–David Ramos Gilabert

 Raminatrans S.L–Vicente Ramos Andreu

 Rectificados Pulidos Cerámicos S.L–Daniel Sánchez Alarcón

 Redsertec Global S.L–Vicente Borja Badillo

 Rosario Brocal Montiel–Rosario Brocal Montiel

 Simetría Fidentia S.L.U–Juan Lozano Berzosa

 Sistemas en Marcha S.L–Rebeca Sánchez Santos

 Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A–Pascual Maximino Juan

 Soluciones Cuatroochena S.A–Santiago Gimeno Piquer

 System España S.A–Pedro Julián Toledo López

 Torrecid S.A–Javier GaschSaborit

 UbeCorporationEurope S.A.U–Pablo Cruz Orozco

 Undefasa S.A–Sergio MateuJaimejuan

 Zschimmer& Schwarz España S.L.U–Daniel Sardina Ruiz

Vocales designados por la CEV