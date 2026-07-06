El movimiento #QuieroCorredor alerta de retrasos en tramos clave de Castellón y pide al Gobierno celeridad

El movimiento #QuieroCorredor vuelve a advertir de los retrasos en la ejecución del Corredor Mediterráneo, una infraestructura estratégica para la competitividad logística de Castellón y del conjunto del arco mediterráneo. Su primer chequeo semestral de 2026, presentado este lunes, confirma que el proyecto avanza, pero también que numerosos hitos previstos para 2023, 2024 o 2025 se han desplazado nuevamente hasta 2026, 2027 o incluso más allá, mientras que otros continúan sin calendario definitivo.

En el caso de Castellón, el informe sitúa la atención en dos actuaciones fundamentales. Por un lado, las obras para transformar al ancho internacional la doble vía entre Tarragona y Castellón, que continúan en ejecución con el objetivo de finalizar durante 2027 y entrar en servicio en 2028. Por otro, la instalación del tercer carril entre Castellón y Valencia sobre la segunda vía, cuya conclusión continúa prevista para este año.

Tramo del corredor entre Tarragona, Castellón y Valencia. / Mediterráneo

Estas actuaciones son claves para mejorar la conexión ferroviaria de Castellón con el norte, con Valencia y con Europa, especialmente para el transporte de mercancías. La provincia, con un fuerte peso industrial y exportador, depende de una infraestructura eficaz para reforzar la competitividad de sectores como la cerámica, que necesita conexiones ágiles con los principales mercados europeos y con los puertos.

El balance general del chequeo muestra una fotografía desigual. El 84% del Corredor Mediterráneo está ya en obras, frente al 45% que se registraba cuando nació el movimiento en 2016. Sin embargo, solo el 36% de la infraestructura está en servicio, un porcentaje prácticamente estancado respecto a revisiones anteriores. Para #QuieroCorredor, el problema ya no es solo iniciar actuaciones, sino terminarlas y ponerlas en funcionamiento.

La Comunitat Valenciana concentra, según el informe, algunos de los avances más relevantes, pero también varios de los principales retos pendientes. Además de los tramos que afectan directamente a Castellón, siguen en marcha actuaciones decisivas en el entorno de València, como el canal de acceso, con horizonte de finalización en 2028, y el futuro túnel pasante, considerado imprescindible para separar los tráficos de viajeros y mercancías y aumentar la capacidad ferroviaria del corredor.

Alta velocidad entre Barcelona y la Comunitat

El movimiento recuerda que la conexión de alta velocidad entre Barcelona y la Comunitat Valenciana no estará operativa hasta los primeros meses de 2028, lo que también condiciona la plena funcionalidad del eje mediterráneo en el tramo norte. Para Castellón, este calendario implica que la conexión ferroviaria en ancho internacional con Cataluña y la frontera francesa seguirá pendiente durante los próximos ejercicios.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha advertido de que los retrasos tienen un impacto directo sobre la economía. “No podemos resignarnos a que los plazos sigan alargándose. Cada retraso supone perder oportunidades para atraer inversión, generar empleo y reforzar la competitividad logística del arco mediterráneo”, ha señalado.

Desde #QuieroCorredor insisten en que contar con muchos tramos en obras no equivale a disponer de un corredor plenamente operativo. Por ello, reclaman mantener el ritmo inversor y acelerar las actuaciones que siguen condicionando la continuidad del eje ferroviario, especialmente los accesos portuarios y los tramos que carecen de calendario definitivo.

El informe apunta que, si se cumplen los plazos actualmente previstos, el Corredor Mediterráneo podría estar en servicio desde Almería hasta la frontera francesa entre finales de 2028 y principios de 2029. Sin embargo, el movimiento advierte de que todavía no existe una fecha para completar todo el trazado desde Algeciras hasta la frontera francesa, ya que algunos de los tramos más retrasados siguen en fase de proyecto.