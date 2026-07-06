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¿Vives en alguno de estos municipios? Se anuncian cortes de luz el martes 7 y miércoles 8 de julio en Castellón

Encuentra aquí las localidades afectadas por los cortes de luz

Cortes de luz programados para el martes 7 y miércoles 8 de julio

Cortes de luz programados para el martes 7 y miércoles 8 de julio / Mediterráneo

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Juliana Carambia

Juliana Carambia

Castellón

Los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica obligarán a interrumpir temporalmente el suministro el martes 7 de julio y el miércoles 8 de julio en varios puntos de la provincia de Castellón.

Iberdrola ha programado distintos cortes a lo largo del día que afectarán a viviendas y establecimientos del municipio incluido en el aviso.

Martes 7 de julio

Vilafranca

Vilafranca será el único municipio de la provincia afectado por los cortes programados durante la jornada del martes.

Iberdrola realizará dos interrupciones del suministro eléctrico, una por la mañana y otra por la tarde, que afectarán a las mismas calles y viviendas del municipio.

Vilafranca

Corte 1

Horario: 09:00 - 09:30 horas.

Calles afectadas:

  • Av Castellon: 1 1
  • Av Losar: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166 1, 166, 167, 168, 169, 170 BI, 170, 173, 174, 175, 177, 182, 184, 186, 187, 191, 192, 193, 195, 196, 201, 207, 213, 227
  • Cl Bautista Peñarroya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 Cl Carrer Nou: 5 Cl Cine: 1 1, 1, 3 Cl Escuelas: 2 A Cl Pilar: 2, 3, 5, 7, 9 D, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24
  • Cl Sagrado Corazon: 4, 6, 8
  • Cl Santa Barbara: 8 B, 20, 22, 24, 38, 42, 44, 58, 60, 64, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 116
  • Cl Santa Teresa: 69
  • Cl Trinquet: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 PR, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49
  • Ct Eras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, 7, 8, 9 A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 52, 56, 57, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 81, 88, 90
  • Pd Vegas: 11, 13, 49
  • Po Veintisiete: 79 PC

Corte 2

Horario: 14:30 - 15:00 horas.

Calles afectadas: Este segundo corte afectará exactamente a las mismas calles y direcciones que la interrupción prevista durante la mañana.

Miércoles 8 de julio

Benicàssim

Benicàssim registrará dos actuaciones distintas durante la jornada.

La primera afectará a varias viviendas del entorno de las avenidas Ferrandis Salvador y Pilar Coloma, mientras que la segunda se desarrollará en la zona de Las Villas.

Benicàssim

Corte 1

Horario: 08:30 - 10:30 horas.

Calles afectadas:

  • Av Ferrandis Salvador: 198
  • PR Av Pilar Coloma: 13, 14

Corte 2 (Las Villas)

Horario: 08:30 - 10:30 horas.

Calle afectada:

  • Av Barcelona: 92, 100, 112, 116

L'Alcora

Los trabajos de mejora de la red eléctrica también afectarán a L'Alcora durante la mañana del miércoles.

L'Alcora

Horario: 08:00 - 09:30 horas.

Calles afectadas:

  • Cl Ermita San Cristobal: 37 PC, 48 PR

Onda

En Onda se repetirá parte de la actuación realizada días antes.

Los cortes afectarán a distintas partidas rurales del municipio durante la tarde.

Noticias relacionadas

Onda

Corte 1

Horario: 16:00 - 16:30 horas.

Calles afectadas:

  • Pd Corral Blanch Poligono 42: 35 PC, 49 PC, 51 PC, 76 PC
  • Pd Covatelles Poligono 42: 68 PC, 85 PC, 125 PC

Corte 2

Horario: 16:00 - 17:00 horas.

Calles afectadas:

  • Al Cuarenta Y Cinco: 170 PC
  • Pd Ratils: 11 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12 5, 144 PC

Desde Iberdrola recuerdan que el suministro eléctrico puede restablecerse antes del horario previsto si los trabajos finalizan con antelación. Por este motivo, recomienda no realizar labores de mantenimiento en las instalaciones eléctricas particulares durante el periodo del corte para evitar posibles accidentes.

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