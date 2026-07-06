Pérez Llorca llama a extremar la precaución por la ola de calor tras el incendio de Soneja

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido a la reunión de coordinación para seguir la evolución del incendio forestal de Soneja. El jefe del Consell ha lanzado un mensaje de concienciación a toda la población valenciana ante la ola de calor decretada para los próximos días y el riesgo de incendios forestales, al tiempo que ha solicitado “máxima precaución y colaboración con los consejos y las recomendaciones de los organismos oficiales”.

Tras la reunión en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Soneja, el jefe del Consell ha advertido que el incendio "no está perimetrado". Además, también ha querido remarcar que “vamos a entrar en unos días de muchísima calor” y ha agregado que “posiblemente a partir de mañana vengan acompañados de tormentas eléctricas”, por lo que ha recalcado que “eso nos va a poner en una situación muy complicada en todo el territorio de la Comunitat Valenciana”

Evolución del incendio forestal de Soneja

En referencia al incendio forestal de Soneja, ha explicado que esta mañana se han reincorporado 16 medios aéreos a las tareas de extinción y ha destacado que “aunque en estos momentos las condiciones meteorológicas son bastante buenas, la previsión es que a partir de las 11 de la mañana empeoren por la ola de calor”.

Asimismo, se ha referido a la previsión de “rachas de viento que pueden llegar a los 40 km por hora” y ha subrayado que “todo el trabajo que se avance ahora será importante para intentar contener este incendio”.

Pérez Llorca ha detallado que finalmente fueron 41 personas alojadas ayer en el Seminario de Soneja, y ha asegurado que “de momento no se va a poder volver al municipio”. En este sentido, ha solicitado esperar a “la evolución del incendio en las próximas horas y a las previsiones meteorológicas”.

Efectivos trabajando contra el fuego de Soneja

Alrededor de 300 efectivos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal, en un amplio dispositivo integrado por bomberos forestales de la Generalitat, efectivos de los consorcios provinciales de Castellón y Valencia, bomberos municipales de Castellón, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Policía de la Generalitat, agentes medioambientales, personal sanitario, Guardia Civil, Protección Civil y otros servicios de emergencia. El operativo cuenta, además, con cerca de un centenar de vehículos desplegados sobre el terreno.

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En este sentido, el president ha destacado la coordinación entre todas las administraciones implicadas en el operativo y ha trasladado su agradecimiento a los más de 240 efectivos que permanecieron trabajando durante toda la noche para contener el avance del incendio.