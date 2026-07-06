PSPV-PSOE califica de "fracaso" los presupuestos de la Generalitat para Castellón en 2026

El PSPV-PSOE de Castelló ha calificado de “fracaso” los presupuestos de la Generalitat para 2026 en la provincia. La portavoz adjunta socialista en Les Corts, María José Salvador, ha señalado que las nuevas cuentas son “un bucle de promesas que reciclan buena parte de las actuaciones que ya figuraban en 2024 y 2025” y que “continúan atrapadas en los despachos y con el dinero acumulando polvo”. Esta falta “alarmante” de ejecución deja un balance muy claro. “En tres años solo han conseguido sacar adelante una rotonda en Benicarló. El resto es humo, pretensiones y recursos para estudios que nunca se hacen”, ha denunciado.

Para Salvador, todo ello se traduce en una provincia sin proyectos reales para mejorar los desplazamientos diarios y la movilidad metropolitana. “Llevamos años oyendo hablar del Eje de la Cerámica, que debe conectar el principal polo industrial de la provincia con la CV-10; del cierre de la ronda oeste de Castelló de la Plana; de las ampliaciones del TRAM y de otras infraestructuras estratégicas. Son proyectos que condicionan la competitividad de la industria, la calidad de vida de miles de personas y la capacidad de Castelló para seguir creciendo, y el PP ha consumido prácticamente toda la legislatura sin ser capaz de ponerlos en marcha”, ha afirmado.

A esta falta de liderazgo y de ejecución se suma una discriminación evidente en las cifras, con una caída superior al 43% de la inversión global en infraestructuras respecto al último presupuesto del gobierno de Ximo Puig. Según la diputada castellonense, es un recorte que elimina directamente muchas obras, reduce las inversiones al mantenimiento de lo que ya existe y deja de lado las grandes iniciativas que servirían para modernizar las comunicaciones, reforzar el tejido productivo y competir en igualdad de condiciones con otros territorios.

Salvador ha rechazado que el Consell pueda justificar esta parálisis por la complejidad de los procedimientos. “Los trámites son exigentes para cualquier gobierno. La diferencia está en la capacidad para planificar, impulsar los expedientes y ejecutar los presupuestos. Durante los ocho años de gobierno de Ximo Puig se movilizaron recursos y se dejaron actuaciones preparadas. Ahora, lo que tenemos es una legislatura de tierra quemada”, ha indicado.

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“Castelló necesita un gobierno que conozca sus necesidades y defienda su potencial. Ni Mazón ni Pérez Llorca han tratado a la provincia como una prioridad, y el resultado son cuatro años perdidos que revertiremos a partir de 2027 con Diana Morant como presidenta, situando a Castelló en el lugar que le corresponde en inversiones e infraestructuras estratégicas que avancen”, ha concluido Salvador.