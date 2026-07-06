Al rojo vivo: la ola de calor golpea Castellón con avisos y restricciones hasta el jueves

Los termómetros no dan tregua. La ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana mantendrá este martes a una parte de la provincia de Castellón bajo aviso naranja por temperaturas máximas y obligará a extremar la precaución, especialmente en las zonas interiores y prelitorales, donde los termómetros volverán a dispararse durante las horas centrales del día.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes máximas de hasta 39 grados en el interior sur de Castellón, donde se ha activado el aviso naranja (peligro importante). Lo peor se espera entre las 12.00 y las 20.00 horas y en localidades como Segorbe, Jérica, Caudiel, Barracas, L'Alcora, Montán o Cortes de Arenoso los termómetros rozarán los 40 grados. Un infierno. En el resto de la provincia se ha decretado el aviso amarillo y las máximas alcanzarán los 36 grados.

El calor no dará tregua de inmediato. Aemet mantiene también el aviso amarillo para el miércoles en el litoral sur castellonense, de nuevo con máximas previstas de 36 grados. El episodio continuará, al menos, hasta mitad de semana y el jueves todavía se esperan temperaturas altas, antes de un descenso más claro a partir del viernes.

Alerta roja sanitaria en toda la provincia

El impacto del calor persistente en la salud ha llevado a la Conselleria de Sanitat a activar la alerta roja en 246 municipios de la Comunitat Valenciana, donde la salud de la ciudadanía, especialmente de las personas vulnerables, puede verse en riesgo por las altas temperaturas. En el caso de Castellón, la alerta roja afecta a todos los municipios de la provincia y tanto la Generalitat como el Ministerio de Sanidad recomiendan extremar la prevención ante las altas temperaturas con medidas básicas como beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar el alcohol, la cafeína y las bebidas muy azucaradas, permanecer en lugares frescos o a la sombra y reducir la actividad física en las horas centrales del día.

También se aconseja usar ropa ligera y transpirable, hacer comidas suaves con frutas, verduras y alimentos que ayuden a reponer sales, conservar los medicamentos en lugares frescos y no dejar nunca a personas dentro de vehículos cerrados. La vigilancia debe ser especial en bebés, menores, embarazadas, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, y se recomienda consultar a un profesional sanitario si aparecen síntomas relacionados con el calor que duren más de una hora.

Asimismo, la Generalitat mantiene activado el nivel de preemergencia 3 por riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana hasta, al menos, el jueves 9 de julio. La medida implica restricciones en terrenos forestales y zonas próximas, entre ellas la prohibición del uso recreativo del fuego, limitaciones al tránsito por sendas y campo a través y la suspensión de determinadas actividades que puedan entrañar riesgo. El objetivo es reducir al mínimo cualquier imprudencia en un escenario de calor intenso, baja humedad y vegetación muy seca.