La segunda ola de calor gana fuerza en Castellón: atención a las próximas horas

La segunda ola de calor ya está aquí. Solo han pasado dos semanas desde que la península sufrió el último episodio de calor intenso y el territorio ya se enfrenta de nuevo a temperaturas extremas.

El pasado domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertó de la entrada de una masa de aire cálido que se extendería por la península y provocaría un nuevo repunte de las temperaturas durante varios días. Hoy, Castellón se encuentra en aviso amarillo por calor, con máximas que podrán alcanzar los 36 grados. Aunque se tratan ya de valores elevados, la situación podrá intensificarse con el paso de las horas.

Segunda ola de calor

El domingo 5 de julio, comenzó la segunda ola de calor en España. La entrada de una masa de aire seco y cálido ha provocado de nuevo un repunte de las máximas. Además, factores como la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos han permitido que los valores térmicos se intensifiquen dejando una fuerte sensación de bochorno.

Ahora, los modelos advierten de un nuevo episodio cálido que afectará a todo el territorio peninsular y que se mantendrá durante varias jornadas. En la Comunitat Valenciana, los termómetros podrán superar los 40 grados durante el día y ya se espera que alcance el pico cálido entre mañana y el próximo jueves.

Martes de temperaturas extremas

La jornada de mañana comenzará con unas temperaturas tórridas. Para esta noche se espera que el mercurio supere los 20 grados en toda la provincia. Además, los valores serán especialmente elevados en el litoral, donde los termómetros marcarán hasta 27 grados.

De cara al resto de la jornada, la ola de calor impactará de lleno en Castellón, dejando temperaturas que superarán la barrera de los 40 grados en las horas centrales del día. Mañana, la Aemet elevará la alerta a naranja en el interior sur de la provincia y mantendrá la alerta amarilla en el resto del territorio, al igual que hoy. Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana martes:

Onda : 40 grados

: 40 grados Atzeneta del Maestrat : 40 grados

: 40 grados Segorbe : 40 grados

: 40 grados Azuébar : 39 grados

: 39 grados L'Alcora : 39 grados

: 39 grados Zorita del Maestrazgo: 39 grados

En el resto de los municipios los termómetros superarán la barrera de los 30 grados. Mientras en el litoral norte los valores se mantendrán en torno a los 31, en las localidades restantes el mercurio oscilará entre los 35 y 37 grados.

Precipitaciones

Al calor previsto para mañana se suma la probabilidad de ligeras precipitaciones. Aunque los cielos de Castellón se mantendrán despejados durante las primeras horas de la jornada, por la tarde se espera que los cielos de varias localidades del interior presenten cierta nubosidad, lo que podrá ocasionar escasas lluvias. La probabilidad de precipitación es del 100% en algunos municipios del sur, mientras que en la zona norte variará entre 55% y 70%.

Precipitaciones previstas para el martes 7 de julio / Aemet

Riesgo de incendio

Con las altas temperaturas, el riesgo de incendio se incrementa. El centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha advertido del extremo riesgo de incendio forestal para el día de hoy en toda la Comunitat, por lo que será necesario tener mucha precaución para evitar incendios como el declarado el pasado domingo en Soneja, donde ya hay 181 hectáreas calcinadas y 500 vecinos de Azuébar desalojados.

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Esta es la previsión por municipios de cara a los próximos días según Aemet: