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Tráfico hoy en Castellón: Incendio y obras cortan varios tramos de carreteras en la provincia

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imagen de la AP-7 en Castellón

Imagen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

N-340

  • Castelló de la Plana (km 1009 - 1019): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-10

  • La Torre d'en Domenec (km 55): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 81 - 90): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

  • Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-132

  • Sant Mateu (km 0 - 5): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-141

  • Peñíscola (km 0 - 3): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

  • La Pobla Tornesa (km 0 - 53): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

  • Navajas (km 0 - 3): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados

CV-130

  • Azuébar/Soneja (km 1 - 8): Incendio, sentido creciente, Carretera cortada

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  • Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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