Tráfico hoy en Castellón: Incendio y obras cortan varios tramos de carreteras en la provincia

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.

N-340

Castelló de la Plana (km 1009 - 1019): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-10

La Torre d'en Domenec (km 55) : Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

: Obra, sentido Sentido cortado Sant Mateu (km 80 - 81) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 81 - 90): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-124

Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-132

Sant Mateu (km 0 - 5): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-141

Peñíscola (km 0 - 3): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-15

La Pobla Tornesa (km 0 - 53): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-213

Navajas (km 0 - 3): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados

CV-130

Azuébar/Soneja (km 1 - 8): Incendio, sentido creciente, Carretera cortada

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CS-22