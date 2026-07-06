Tráfico hoy en Castellón: Incendio y obras cortan varios tramos de carreteras en la provincia
La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras
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El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:30 horas.
N-340
- Castelló de la Plana (km 1009 - 1019): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-10
- La Torre d'en Domenec (km 55): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
- Sant Mateu (km 80 - 81): Obra, sentido creciente, Carril cortado
- Sant Mateu (km 81 - 90): Obra, sentido creciente, Corte móvil
CV-12
- Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido
CV-124
- Castellfort (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-132
- Sant Mateu (km 0 - 5): Obra, sentido creciente, Corte móvil
CV-141
- Peñíscola (km 0 - 3): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-15
- La Pobla Tornesa (km 0 - 53): Obra, sentido creciente, Carril cortado
CV-213
- Navajas (km 0 - 3): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados
CV-130
- Azuébar/Soneja (km 1 - 8): Incendio, sentido creciente, Carretera cortada
CS-22
- Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado
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