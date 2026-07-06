Las ventas de coches de ocasión en Castellón llevan un buen año pero pinchan en junio

Los castellonenses compraron 2.107 vehículos de ocasión durante el mes de junio, un -9,2% respecto al mismo mes del 2025. Un dato que pincha a las puertas del verano, respecto al acumulado durante el primer semestre en la provincia de Castellón, que se eleva a 13.696 unidades un +2,3% en lo que va del ejercicio.

La tendencia va en la línea de la Comunitat, donde el sector también ha perdido cuota en un mes, con una caída del 8,6% y cerca de 122.000 unidades vendidas. Sin embargo, en España los resultados son en positivo y suponen un avance, con 186.775 vehículos vendidos, un 6,5% más; y en los seis primeros meses del año, con más de un millón, un 1,9% más.

Así consta según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). En concreto, durante el pasado mes de junio, el mercado valenciano registró un comportamiento negativo, con 18.833 operaciones, un 6,2% menos que en el mismo mes del año anterior. A nivel nacional, las ventas de turismos usados crecieron un 6,5% en junio, impulsadas principalmente por el buen comportamiento de los modelos de entre tres y cinco años.

Los modelos eléctricos tienen una demanda creciente

A nivel nacional, las ventas de modelos electrificados continúan al alza en el mercado de segunda mano. En concreto, las ventas de turismos eléctricos puros de ocasión acumulan una subida del 45,3% en el primer semestre, con un total de 18.677 unidades. Por su parte, las de híbridos enchufables usados subieron un 49%, hasta alcanzar las 28.552 unidades. De esta forma, el 4,3% de las ventas de turismos de segunda mano se corresponde con un modelo con enchufe.

En este contexto, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional marcaron signo negativo hasta junio. Los vehículos de segunda mano diésel, si bien concentraron el 48,1% de las operaciones, registraron una caída del 4,2% en la primera mitad del ejercicio, mientras que los de gasolina registraron un total de 388.075 unidades (-0,3%).

Así van los turismos y todoterrenos de segunda mano

En conjunto, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión registraron un total de 186.775 unidades durante el pasado mes de junio, lo que supone un 6,5% más que el mismo mes del año pasado. La subida de las ventas de usados de entre 3 y 5 años, que creció más de un 17% en junio, impulsó, en buena medida, el crecimiento del mercado de segunda mano. De ahí que las ventas de turismos procedentes de flotas de renting hayan registrado un aumento del 21% en junio.

En el acumulado, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión ya supera el millón de unidades vendidas. En concreto, registra un total de 1.091.218 unidades, lo que supone un 1,9% más que en el primer semestre del año pasado. Esto supone que por cada turismo nuevo se venden 1,7 usados. Así, en el primer semestre el mercado de turismos de segunda mano se ha sostenido, en gran medida, por la renovación de flotas de las empresas alquiladoras.

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En este sentido, los datos del sector muestran que las operaciones con turismos usados procedentes de rent a car subieron un 15,5% hasta junio. De ahí que las ventas de seminuevos (modelos de menos de un año) acumulen un aumento del 15,7% en el primer semestre.