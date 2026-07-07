El calor aprieta también en el trabajo: la Generalitat pide adaptar horarios y parar tareas de riesgo

La ola de calor que afecta a Castellón empieza a alterar la actividad laboral. La Generalitat valenciana ha reforzado los avisos preventivos dirigidos a empresas, administraciones y trabajadores ante la persistencia de las temperaturas extremas y ha recordado que la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a adaptar las condiciones de trabajo cuando el calor pueda poner en peligro la salud de las personas.

El aviso llega en plena escalada térmica y después de que Labora haya cerrado este martes el Espai Labora de Sueca a partir de las 12.00 horas por las altas temperaturas registradas en el municipio y por una incidencia en el aire acondicionado. La medida se ha adoptado, según la Generalitat, para priorizar la protección tanto del personal como de los usuarios.

El Consell insiste en que las empresas deben organizar la jornada en función de las condiciones meteorológicas, especialmente en los trabajos al aire libre o en espacios que no puedan cerrarse. Si no es posible garantizar la seguridad con otras medidas preventivas, la actividad puede llegar a paralizarse durante las horas de mayor riesgo.

Los sectores más expuestos son la agricultura, la construcción, la industria, el transporte y la hostelería, donde el estrés térmico puede agravarse por el esfuerzo físico, la radiación solar directa, la humedad o la falta de ventilación. El riesgo aumenta especialmente cuando las temperaturas superan los 30 grados y se combinan con humedad elevada o exposición intensa al sol.

Según el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), el calor prolongado puede impedir que el cuerpo regule correctamente su temperatura y provocar calambres, agotamiento, desmayos o un golpe de calor. Este último es una emergencia médica que puede causar daños graves en órganos vitales e incluso poner en riesgo la vida.

Recomendaciones

Para prevenirlo, el Invassat recomienda aclimatarse de forma progresiva al calor, planificar las tareas para evitar las horas centrales del día, reducir los esfuerzos físicos intensos, adaptar el ritmo de trabajo y realizar pausas frecuentes en zonas de sombra o espacios frescos. También aconseja beber agua de forma constante, utilizar ropa ligera y transpirable, proteger la cabeza y los ojos y aplicar protección solar de al menos factor 30.

La Generalitat pide además evitar el trabajo en solitario, alternar tareas para reducir la exposición continuada al calor y prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mujeres gestantes, trabajadores de mayor edad o personas con enfermedades que puedan agravarse por las altas temperaturas.

Ante cualquier sospecha de golpe de calor, la recomendación es llamar inmediatamente al 112. El Consell apela a la responsabilidad de empresas y trabajadores para extremar la prevención mientras dure este episodio de calor extremo.