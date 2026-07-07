Castellón continúa bajo temperaturas extremas: llega el pico de la ola de calor

Las altas temperaturas vuelven a ser noticia en toda España. La segunda ola de calor ha impactado con fuerza en la península y los termómetros alcanzan cifras de récord.

En la Comunitat Valenciana, las temperaturas elevadas vienen acompañadas de una intensa humedad que deja una fuerte sensación de bochorno. En Castellón, la alerta naranja se mantiene en el interior sur durante toda la jornada de hoy, mientras que para mañana el aviso pasará a amarillo.

Máximas históricas para mañana

Los modelos advierten que los termómetros alcanzarán el pico del episodio cálido entre mañana miércoles y el jueves. Se espera que los valores térmicos rocen los 40 grados. El pasado mes de junio, las máximas de la Comunitat Valenciana superaron la cifras récord para esa época. Este mes de julio, los termómetros siguen la misma tendencia y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que las temperaturas previstas para mañana superarán el máximo histórico desde 1950.

De cara a la próxima jornada, Castellón sufrirá temperaturas intensas durante todo el día. Estas son las localidades donde se alcanzarán las máximas más elevadas mañana:

Atzeneta del Maestrat : 39 grados

: 39 grados Montanejos : 39 grados

: 39 grados Segorbe : 39 grados

: 39 grados L'Alcora : 38 grados

: 38 grados Azuébar : 37 grados

: 37 grados Onda : 37 grados

: 37 grados Higueras : 37 grados

: 37 grados Bejís : 37 grados

: 37 grados Zorita del Maestrazgo: 37 grados

Además, las noches de Castellón también continuarán siendo cálidas. En el litoral, el mercurio no descenderá de los 24 grados y podrá llegar hasta los 27 grados durante las primeras horas de la noche, lo que dejará temperaturas tórridas en la costa castellonense. En el interior, los valores serán tropicales y los termómetros oscilarán entre los 20 y 23 grados.

Tormentas y lluvia

La próxima jornada las temperaturas intensas podrán venir acompañadas de precipitaciones. Los cielos de la provincia presentarán intervalos nubosos con especial incidencia en el interior de Castellón, donde la nubosidad podrá dejar tormentas. La probabilidad de precipitaciones será menor en el litoral, donde las nubes altas podrán ocasionar lluvia escasa.

Probabilidad de precipitaciones para el 8 de julio / Aemet

Riesgo extremo

Las altas temperaturas junto a la baja humedad y el peligro de viento, dispara el riesgo de incendios. El consorcio de bomberos de Castellón ya ha alertado que toda la provincia se encuentra en riesgo extremo de incendios forestales, por lo que recomiendan extremar la precaución y avisar ante cualquier posible señal de incendio. El principal objetivo es evitar desastres como el ocurrido en Soneja, que aunque ya está estabilizado, ha dejado 183 hectáreas afectadas por las llamas.

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Esta es la previsión de cara a los próximos días según Aemet: