Castellón no duerme por el calor: estos son los municipios que no han bajado de los 26 grados

La segunda ola de calor de este verano, que empezó el domingo y durará hasta mitad de semana, también se ha dejado notar durante la noche en Castellón. Aunque los valores más extremos se han registrado en Valencia y Alicante, varios municipios de la provincia han pasado una madrugada especialmente cálida, con temperaturas más propias del día que de la noche.

A medianoche, Peñíscola marcaba 29 grados, mientras que Castelló y Costur se situaban en 28. En Onda el termómetro registró 27 grados y en Castellfort, en el interior norte, la temperatura era de 26. Son valores que evidencian la dificultad para descansar en plena ola de calor, especialmente en el litoral y en zonas donde la humedad agrava la sensación térmica.

La Comunitat Valenciana afronta este martes uno de los momentos más duros del episodio. La Aemet mantiene avisos por calor y prevé máximas muy elevadas en varios puntos del territorio, con registros que pueden alcanzar entre 42 y 44 grados en las zonas más expuestas, especialmente en el litoral sur de Valencia.

En Castellón, se esperan máximas de hasta 39 grados en el interior sur, donde se ha activado el aviso naranja (peligro importante). Lo peor se prevé hasta las 20.00 horas y en localidades como Segorbe, Jérica, Caudiel, Barracas, L'Alcora, Montán o Cortes de Arenoso los termómetros rozarán los 40 grados. En el resto de la provincia se ha decretado el aviso amarillo y las máximas alcanzarán los 36 grados.

¿Hasta cuándo?

El calor continuará durante los próximos días. El miércoles persistirá la ola de calor, con temperaturas superiores a los 36 y 38 grados en muchas zonas y valores por encima de los 40 en áreas del este peninsular. Las noches seguirán siendo tropicales o incluso tórridas en puntos del Mediterráneo.

A partir del jueves se espera un cambio de masa de aire que debería poner fin al episodio más intenso de calor. Aun así, las temperaturas continuarán siendo altas y las mínimas seguirán elevadas: en Castellón se prevé que no bajen de los 24 grados, por lo que el alivio nocturno será todavía limitado.