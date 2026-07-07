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¿Hay castellonenses en San Fermín? Buscamos testimonios desde Pamplona

Las fiestas de Pamplona vuelven a convertirse en uno de los grandes fenómenos del verano

Muchos de los desplazados llegan desde la provincia castellonense y conocer su experiencia

Las fiestas de San Fermín son unas de las más conocidas dentro y fuera de España.

Las fiestas de San Fermín son unas de las más conocidas dentro y fuera de España. / EDUARDO SANZ

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Rafael Fabián

Rafael Fabián

San Fermín vuelve a llenar las calles de Pamplona de pañuelos rojos, música, encierros y ambiente festivo. Las fiestas, que cada año reúnen a miles de visitantes llegados desde numerosos puntos del país y del extranjero, se han convertido una vez más en una de las grandes citas del verano.

Más allá de los tradicionales encierros, el chupinazo y la intensa actividad en las calles, San Fermín supone también un importante movimiento de personas que se desplazan hasta Navarra para vivir una experiencia que muchos preparan con meses de antelación. Grupos de amigos, peñas, familias y visitantes llegados, entre otros puntos, de los diferentes municipios de la provincia de Castellón, comparten estos días jornadas marcadas por la fiesta, la tradición y la convivencia.

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Desde Mediterráneo queremos conocer la experiencia de castellonenses que estén disfrutando de San Fermín este año y publicar su imagen. Si resides en la provincia de Castellón y te encuentras en Pamplona, o si conoces a alguien que pueda contar cómo está viviendo estas fiestas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el 680 55 85 77, por correo electrónico en web@mediterraneo.elperiodico.com, o mediante nuestros perfiles en Facebook, X (Twitter) e Instagram.

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