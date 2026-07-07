¿Hay castellonenses en San Fermín? Buscamos testimonios desde Pamplona

San Fermín vuelve a llenar las calles de Pamplona de pañuelos rojos, música, encierros y ambiente festivo. Las fiestas, que cada año reúnen a miles de visitantes llegados desde numerosos puntos del país y del extranjero, se han convertido una vez más en una de las grandes citas del verano.

Más allá de los tradicionales encierros, el chupinazo y la intensa actividad en las calles, San Fermín supone también un importante movimiento de personas que se desplazan hasta Navarra para vivir una experiencia que muchos preparan con meses de antelación. Grupos de amigos, peñas, familias y visitantes llegados, entre otros puntos, de los diferentes municipios de la provincia de Castellón, comparten estos días jornadas marcadas por la fiesta, la tradición y la convivencia.

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