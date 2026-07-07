¿Hay castellonenses en San Fermín? Buscamos testimonios desde Pamplona
Las fiestas de Pamplona vuelven a convertirse en uno de los grandes fenómenos del verano
Muchos de los desplazados llegan desde la provincia castellonense y conocer su experiencia
San Fermín vuelve a llenar las calles de Pamplona de pañuelos rojos, música, encierros y ambiente festivo. Las fiestas, que cada año reúnen a miles de visitantes llegados desde numerosos puntos del país y del extranjero, se han convertido una vez más en una de las grandes citas del verano.
Más allá de los tradicionales encierros, el chupinazo y la intensa actividad en las calles, San Fermín supone también un importante movimiento de personas que se desplazan hasta Navarra para vivir una experiencia que muchos preparan con meses de antelación. Grupos de amigos, peñas, familias y visitantes llegados, entre otros puntos, de los diferentes municipios de la provincia de Castellón, comparten estos días jornadas marcadas por la fiesta, la tradición y la convivencia.
Desde Mediterráneo queremos conocer la experiencia de castellonenses que estén disfrutando de San Fermín este año y publicar su imagen. Si resides en la provincia de Castellón y te encuentras en Pamplona, o si conoces a alguien que pueda contar cómo está viviendo estas fiestas, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp o Telegram en el 680 55 85 77, por correo electrónico en web@mediterraneo.elperiodico.com, o mediante nuestros perfiles en Facebook, X (Twitter) e Instagram.
- La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
- La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
- Así son las carreras ilegales de Castellón: Mediterráneo se infiltra en los ‘pikes’ de la provincia
- Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados
- Este es el dinero que debe tu ayuntamiento a los bancos: datos actualizados
- Desde dentro de los 'pikes' en Castellón: 'Venimos con la idea de que algo puede pasar
- El Consell premiará la excelencia el próximo curso: matrícula gratuita para quienes aprueben todas las asignaturas en primero de carrera
- Un participante valenciano de First Dates califica Castelló como “la ciudad más fea de la Comunitat Valenciana”