Castellón sufre la ola de calor extremo: estos son los municipios que superan los 40 grados

La ola de calor sigue apretando con fuerza en la provincia de Castellón y este martes ya ha dejado los primeros registros por encima de los 40 grados, en hasta tres localidades, según los datos de la red de estaciones meteorológicas de Avamet. La temperatura más alta de la jornada se ha registrado en Sorita, donde el mercurio ha alcanzado los 40,4 ºC. Muy cerca se ha quedado Segorbe (IES Alto Palancia), con 40,2 ºC, mientras que Morella (Fábrica Giner) ha llegado a los 40,0 ºC.

Además de estos municipios que han superado o alcanzado la barrera de los 40 grados, otras localidades se han quedado a las puertas de ese umbral, confirmando la intensidad del episodio de calor que afecta al interior de la provincia. Han rebasado los 39 grados otros seis municipios, según las mediciones de varias estaciones meteorológicas en la jornada de hoy martes.

Localidades con temperaturas máximas hoy: de los 39 a los 40 grados. / Mediterráneo / Avamet

Estos registros evidencian que el calor no se limita a un único punto de la provincia, sino que se extiende por buena parte del interior, donde las máximas se acercan o rebasan los 40 grados, con afección del calor extremo a nueve poblaciones.

Las autoridades mantienen las recomendaciones habituales ante las altas temperaturas: evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.

Las previsiones para mañana miércoles, 8 de julio