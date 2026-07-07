Un mapa documenta la historia del comercio tradicional de Castelló: "El cierre de estos comercios supone mucho más que una pérdida económica"

En un periodo de nuevas aperturas y lamentables cierres, el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universitat Jaume I (UJI) ha presentado un estudio dedicado a darle un espacio a cada comercio local de la ciudad de Castelló: Geografías del comercio tradicional: Memoria, transformación y paisajes relacionales en Castellón de la Plana.

Se trata de un mapa digital interactivo que recoge una década de minuciosos trabajos de campo sobre el comercio castellonense.

El objetivo no es simplemente geolocalizar tiendas en una pantalla, sino rescatar y preservar el patrimonio cultural urbano de la ciudad, poniendo la historia de nuestras calles en la palma de la mano.

Mapa interactivo que muestra el comercio local en la región.

Conservar la memoria del comercio tradicional

Este proyecto surgió a partir de una observación compartida por el equipo investigador: el cierre progresivo de comercios tradicionales en Castelló. "Queríamos demostrar unas realidades que muchas veces permanecen escondidas", explica la directora del estudio, la geógrafa Raffaella Rose.

El estudio va más allá de los números y se sumerge en lo que los geógrafos denominan "paisajes relacionales": las conexiones humanas que se crean en torno a un lugar.

Para Rose, el cierre de estos establecimientos supone mucho más que una pérdida económica.

"Cuando desaparece un comercio tradicional también desaparecen relaciones, comunidad y capital social" Raffaella Rose — Directora del proyecto

Mientras algunos comercios históricos bajan la persiana, incrementan nuevos modelos de consumo automatizados, desde tiendas de autoservicio hasta máquinas expendedoras de todo tipo, incluidas las de pizza. Un cambio que, según el proyecto, reduce los espacios cotidianos de interacción vecinal.

La nueva tienda de Papas García en Castelló / PAPAS GARCIA J.

La historia detrás de cada tienda

El mapa también incorpora vídeos que permiten conocer la historia de algunos de estos establecimientos a través de entrevistas con sus propietarios.

Es el caso de Patatas J. García, un negocio nacido en los años ochenta haciendo churros y buñuelos que se ha convertido en todo un símbolo local. Su dueña hasta el 2025, Yolanda Cosín, relata la trayectoria de sus negocios y su vínculo con la ciudad.

La mítica panadería de Castellón: Macián, también forma parte del proyecto. Dónde Mercedes Vicente relata el origen de los típicos pastelitos de boniato de la tienda.

La venta a la porta

Rose destaca que la venta a la porta constituye una práctica comercial "original valenciana" con siglos de historia. Se trata de una forma de venta directa en la que los productores comercializan frutas y verduras en la planta baja de sus propias viviendas, conectando la huerta periurbana con la ciudad. El mapa recoge 38 puntos documentados entre 2016 y 2026, de los cuales 20 seguían activos en febrero de este mismo año.

"Es una práctica que sobrevive y que tiene una historia muy larga", explica la investigadora. Además, subraya que muchos de estos puntos de venta son difíciles de localizar por los canales habituales. "A diferencia de Google Maps, muchos de estos comercios funcionan gracias al boca a boca y al conocimiento vecinal".

Venta a la porta / Institut Interuniversitari de Geografia, Universitat Jaume I

¿Qué nos espera?

El futuro de estas formas de comercio dependerá, en parte, de las decisiones de los consumidores. Rose plantea un dilema cotidiano: elegir entre productos locales cultivados en las huertas de Castelló o alternativas importadas más económicas.

En una comunidad donde la producción citrícola forma parte de la identidad territorial, la investigadora considera que la supervivencia de la venta a la porta está estrechamente ligada a la conciencia ciudadana y al valor que se otorgue a la proximidad.