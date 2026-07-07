Una estudiante de la UJI investigará el potencial de la aceituna blanca de La Foia contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón ha recibido esta mañana a Leila Larek, estudiante de tercer curso del Grado en Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat Jaume I, que este verano realizará una estancia formativa gracias al programa de becas de prácticas de verano impulsado por la entidad para acercar a los jóvenes investigadores al ámbito de la investigación oncológica.

Natural de Cabanes (Castellón), Leila conoció esta convocatoria a través de un acto que realizó la asociación en la Universitat Jaume I el pasado septiembre junto al apoyo de la profesora Eva Falomir, y desarrollará sus prácticas durante los meses de julio y septiembre. Durante este periodo participará en un proyecto centrado en el estudio de diferentes líneas celulares relacionadas con diversos tipos de cáncer, como la leucemia y los tumores de páncreas y pulmón. La investigación analiza el potencial de compuestos obtenidos de la aceituna blanca autóctona de La Foia, una variedad singular de este municipio de la provincia de Castellón, para evaluar sus posibles aplicaciones en el ámbito biomédico.

Con motivo de su incorporación, la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón, Salomé Esteller, ha dado la bienvenida a la estudiante y la ha presentado al equipo de profesionales de la entidad, con el objetivo de que conozca de primera mano la labor que desarrolla la asociación y la amplia cartera de servicios gratuitos que ofrece a pacientes con cáncer y a sus familiares, basada en una atención integral que abarca el apoyo psicológico, social, sanitario y de prevención.

Durante el encuentro, Esteller ha destacado el compromiso de la Asociación con el impulso a la investigación como una de sus principales líneas de actuación.“Nos encanta contribuir a la investigación porque sabemos que es el camino para seguir mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. La mayor parte de los fondos que recibimos se destinan precisamente a la atención directa de las personas con cáncer y a la investigación. En los últimos veinte años hemos contribuido de forma muy significativa al avance de numerosos proyectos científicos y queremos seguir haciéndolo. También necesitamos que la sociedad conozca el trabajo que realizan nuestros investigadores y que nos acompañe en este compromiso con la ciencia.”

La Asociación Española Contra el Cáncer considera que estas becas representan una oportunidad para despertar vocaciones científicas entre los estudiantes universitarios y reforzar el relevo generacional en la investigación oncológica. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a implicarse en iniciativas de apoyo a la ciencia, ya sea colaborando con la entidad o participando en su red de voluntariado, contribuyendo así a que la investigación continúe avanzando en beneficio de todos los pacientes.