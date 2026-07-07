La historia del Centro Ocupacional de Síndrome de Down Castellón se convierte en un cuento por su 25 aniversario

La Diputación Provincial de Castellón conmemora el 25.º aniversario de la creación del Centro Ocupacional de Síndrome de Down Castellón con la impresión de ‘El árbol de nuestra historia, 25 años creciendo’.

La institución provincial ha llevado a cabo la impresión de esta publicación conmemorativa que, tal y como ha señalado la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, reconoce “el trabajo, la dedicación y el compromiso” de todas las personas que han formado parte de este proyecto desde sus inicios.

“Sus páginas nos recuerdan que en estos 25 años ha habido momentos de alegría y también dificultades, pero que el trabajo conjunto ha hecho posible construir un gran proyecto que ha acompañado a 103 personas con discapacidad intelectual, consolidándose como un espacio de desarrollo personal, aprendizaje y apoyo a sus proyectos de vida”, ha destacado Torlà.

En este sentido, la diputada provincial ha felicitado a la Fundación Síndrome de Down Castellón por la extraordinaria labor que viene desempeñando en la provincia desde hace 25 años y ha reiterado el compromiso del Gobierno Provincial para seguir construyendo “una sociedad más inclusiva y libre de barreras”.

Marisa Torlà ha realizado estas declaraciones durante el acto celebrado en el ECO Les Aules, en el que ha estado acompañada por el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, así como representantes de la Fundación Síndrome de Down Castellón, quienes han hecho entrega a la Diputación de Castellón de varios ejemplares de la publicación creada con motivo del 25 aniversario del Centro Ocupacional de la entidad.

‘El árbol de nuestra historia, 25 años creciendo’ narra la evolución del Centro Ocupacional, “una obra cargada de significado y memoria emocional”, ha asegurado Alejandro Clausell. Y es que el cuento ha sido creado a través de los recuerdos y vivencias compartidas por el personal del Centro Ocupacional.

Así, la publicación presenta la historia como la de un árbol plantado hace 25 años que ha crecido gracias al esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las personas usuarias, profesionales y familiares. Al respecto, el diputado de Cultura ha destacado que esta publicación “permite dejar constancia de una trayectoria ejemplar y acercar a los castellonenses la realidad, el esfuerzo y los logros alcanzados por el Centro Ocupacional durante estos 25 años”.

Asimismo, Alejandro Clausell ha recalcado que la Fundación Síndrome de Down Castellón “es un ejemplo del trabajo bien hecho, de trabajo lleno de ilusión y de cariño, de compromiso social y de implicación. Una entidad referente en la provincia de Castellón”. Por lo que les ha animado a seguir trabajando con la misma determinación.

Unas palabras que ha compartido la diputada de Bienestar Social, quien ha hecho hincapié en la colaboración constante de la Diputación de Castellón con la Fundación y ha subrayado que “seguiremos trabajando juntos para seguir mejorando todos los servicios del Centro Ocupacional”.