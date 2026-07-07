El incendio de Soneja está "controlado", según los bomberos del Consorcio
Se ha conseguido "aislar y detener" el avance del fuego
El incendio de Soneja, declarado en la tarde del domingo, que arrasó 183 hectáreas y que implicó la evacuación de 500 vecinos de Azuébar, está "controlado" desde las 22.00 horas, según ha dado a conocer el Consorcio Provincial de Bomberos.
Esto significa que se ha conseguido "aislar y detener" el avance del fuego, así como "su propagación dentro de las líneas de control".
Se confirma, de este modo, la tendencia positiva que ya se apuntaba ayer, cuando por la tarde se declaró "estabilizado". El próximo paso será su consideración como incendio extinguido.
En las horas más críticas del siniestro llegaron a intervenir en torno a 300 efectivos, entre bomberos forestales de la Generalitat, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y de Valencia, bomberos municipales de Castellón, la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Policía de la Generalitat, Protección Civil, personal de Medio Ambiente y sanitarios
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