Los jueces se plantan contra la eliminación de los refuerzos en los juzgados de cláusulas suelo: 800 asuntos sin resolver en Castellón solo este año

El conflicto por la suspensión de refuerzos en los órganos judiciales especializados en cláusulas abusivas escala al máximo nivel. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este martes, por unanimidad, solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la convocatoria urgente de la Comisión Mixta para abordar la decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en distintos órganos judiciales.

La petición llega apenas unos días después de que Mediterráneo publicara la situación del juzgado especializado de Castellón en cláusulas suelo, que se queda sin juez de refuerzo pese a acumular más de 8.000 asuntos pendientes. La supresión de ese apoyo amenaza con alargar todavía más los plazos de resolución de las demandas por abusos hipotecarios, que ya se mueven en tiempos de espera de varios años.

El informe del Servicio de Inspección del CGPJ, del que ha tomado conocimiento la Comisión Permanente, advierte de que la no renovación total o parcial de las comisiones de servicio en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales y en las plazas especializadas de los Tribunales de Instancia supondrá la suspensión o no resolución de, al menos, 12.470 asuntos durante el segundo semestre del año.

La Comunitat Valenciana será, según ese informe, el territorio más golpeado por la medida. El CGPJ calcula que en el segundo semestre de este año en la autonomía quedarán suspendidos o sin resolver entre 5.420 y 5.520 asuntos, una cifra que en el caso de Castellón ascenderá a unos 800. Por detrás se sitúan la Comunidad de Madrid, con 4.650 procedimientos, y Cataluña, con 2.400 asuntos solo en la provincia de Barcelona.

En Castellón, la retirada del refuerzo llega en un momento especialmente delicado. El juzgado especializado arrastra un tapón histórico de 8.162 asuntos pendientes, según los últimos datos conocidos, y la falta de apoyo puede elevar los tiempos de espera hasta los cinco años para obtener una primera resolución. Fuentes jurídicas ya habían advertido de que, con un solo juez, será “absolutamente imposible” dar salida tanto a los expedientes acumulados como a los nuevos asuntos que siguen entrando.

Segunda petición

La Comisión Permanente del CGPJ ya pidió el pasado 1 de julio al Ministerio que reconsiderara su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para 62 órganos judiciales de toda España. Ahora, tras conocer el informe de Inspección, el órgano de gobierno de los jueces reitera esa petición específicamente para los juzgados y secciones especializadas en cláusulas abusivas.

El CGPJ muestra su preocupación por una situación que, a su juicio, obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales consideradas necesarias para garantizar derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. La Comisión Permanente ha acordado trasladar el informe al Ministerio de Justicia y reclamar una reunión urgente para analizar las consecuencias de la medida.