El jurado del Premio Pyme del Año 2026 se reúne en Castellón para elegir a las empresas más destacadas
El certamen, organizado conjuntamente por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Castellón, en colaboración con la Cámara de Comercio de España y el periódico El Mediterráneo, busca reconocer el esfuerzo y la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas de la provincia
En el marco de la consolidación del tejido empresarial de la provincia, el jurado de la décima edición del Premio Pyme del Año 2026 de Castellónse ha reunido en la Cámara de Comercio para evaluar y deliberar sobre las distintas candidaturas presentadas en la convocatoria de este año.
El certamen, organizado conjuntamente por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Castellón, en colaboración con la Cámara de Comercio de España y el periódico El Mediterráneo, busca reconocer el esfuerzo y la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas de la provincia, piezas clave en la dinamización de la economía local y en la creación de empleo.
El jurado, ha estado integrado por el Secretario General de la Cámara de Comercio de Castellón, Jesús Ramoscomo presidente del comité evaluador; el director del área de apoyo de las Cámaras de Comercio, José Luís Coll; la directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá; el director de Zona de Empresas del Banco Santander, Luis Torres Bonafé; el director de El Periódico Mediterráneo, Ángel Baéz y el director gerente de Cámara Castellón, Javier Valls como secretario del jurado.
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