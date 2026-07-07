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La provincia se asfixia

Mapa del calor en Castellón: estos son los municipios donde más han subido los termómetros

La provincia soporta una jornada de calor extremo con temperaturas que alcanzan los 37,5 grados

Valor que ha alcanzado este martes uno de los termómetros del centro de Castelló.

Valor que ha alcanzado este martes uno de los termómetros del centro de Castelló. / KMY ROS

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Elena Aguilar

Elena Aguilar

Castellón

La ola de calor sigue intensificándose en Castellón. Aunque los registros más elevados de la Comunitat Valenciana se han alcanzado este martes en Ontinyent (41,2 grados) y Xàtiva (41,1), la provincia también vive una jornada de temperaturas extremas, especialmente en las comarcas del interior, donde los termómetros podrían alcanzar los 39 o 40 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Hasta primera hora de la tarde, Atzeneta del Maestrat registraba la temperatura más alta de la provincia con 37,5 grados, seguida de Castelló, con 35,8 grados, y Morella, con 35,2 grados. En la costa, la brisa marina suaviza ligeramente las máximas, aunque la elevada humedad dispara la sensación de bochorno.

La provincia encara así una de las jornadas más duras de la ola de calor, que está dejando un ambiente sofocante tanto de día como de noche. De hecho, municipios como Peñíscola, Castelló, Costur y Onda ya vivieron la pasada madrugada temperaturas muy elevadas, con mínimas que apenas permitieron refrescar el ambiente. Estas noches tropicales e incluso tórridas, en las que el mercurio no baja de los 25 grados, dificultan el descanso y aumentan el riesgo para la salud, especialmente entre personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas.

Viandantes se resguardan del sol este martes en Castelló.

Viandantes se resguardan del sol este martes en Castelló. / KMY ROS

El calor seguirá siendo protagonista este miércoles. Aemet prevé que el interior de Castellón continúe cerca de los 40 grados, mientras que en el litoral las máximas serán algo más contenidas, aunque acompañadas de una elevada humedad. El alivio no llegará hasta el jueves, cuando la entrada de una masa de aire más fresca provocará un descenso generalizado de las temperaturas y pondrá fin a la ola de calor, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.

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Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una buena hidratación y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables mientras dure este episodio de temperaturas extremas.

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