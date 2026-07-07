El mapa del paro en Castellón a las puertas del verano: baja en el 53% de los municipios
El mercado laboral se recupera en el arranque de la campaña estival en más de la mitad de las poblaciones, con una evolución interanual favorable en 72 localidades
Los datos del paro registrado en la provincia de Castellón en junio muestran una evolución favorable para más de la mitad de los 135 municipios, en comparación con el mismo mes del año anterior, pero de nuevo con el mismo escenario, a las puertas del verano. Según los datos por localidades, el desempleo registrado en las oficinas del SEPE ha aumentado en 49 localidades castellonenses, mientras que ha descendido en 72 (el 53%), lo que refleja que la balanza se inclina hacia una mayoría optimista.
En 14 la cifra es invariable
El informe muestra, por tanto, que el número de poblaciones donde el paro se ha reducido supera ampliamente al de aquellas en las que ha crecido. Con todo, todavía hay casi medio centenar de localidades en las que las cifras empeoran respecto a junio del 2025.
Por otro lado, el paro se ha mantenido sin cambios en 14 municipios, la gran mayoría, situados en las comarcas del interior de la provincia: l’Alcora, Arañuel, Benafer, Castillo de Villamalefa, Xert, Espadilla, Higueras, la Jana, Palanques, Pina de Montalgrao, Ribesalbes, Sant Jordi, Toga y Torralba del Pinar.
Consulta aquí la evolución en un año en los 135 municipios.
El factor del turismo
Como ha publicado este rotativo, el mercado laboral muestra una tendencia favorable y el sector servicios con el turismo en cabeza es optimista. Los principales municipios turísticos de la provincia de Castellón presentan este mes de arranque de la campaña de verano una evolución mayoritariamente favorable respecto a hace un año, en las mismas fechas. Así, por citar ejemplos, la mayor bajada en términos absolutos se registra en Castelló de la Plana, que pasa de 11.473 parados en junio de 2025 a 11.139 en junio de 2026, lo que supone 334 desempleados menos y una caída interanual del 2,9%. También destaca Burriana, con 116 parados menos y un descenso del 5,7%, hasta situarse en 1.909 personas desempleadas.
En el norte de la provincia, Benicarló reduce el paro en 103 personas, hasta los 1.051 desempleados, con una caída del 8,9%, mientras que Vinaròs baja en 62 personas, hasta los 1.342 parados, un 4,4% menos. Peñíscola también mejora sus cifras, con 217 personas en paro, 23 menos que un año antes, lo que representa una bajada del 9,6%.
La evolución también es positiva en Benicàssim, donde el paro cae un 6,6%, de 623 a 582 desempleados, y en Torreblanca, que reduce sus cifras de 252 a 245 parados, un 2,8% menos. En cambio, Orpesa y Moncofa rompen la tendencia general. En Orpesa, el desempleo sube de 506 a 520 personas, un 2,8% más; mientras que en Moncofa se eleva de 326 a 348 parados, con un alza del 6,7%.
El top 10: cara y cruz
Los municipios donde más sube el paro -no en números absolutos, sino en porcentajes- son pueblos pequeños en su mayoría o de mediana población -ver listado-. En la otra cara de la moneda, aquellos donde más se reduce y por tanto en positivo los encabeza, en porcentaje, un pueblo del interior, Vilafranca, y a partir de ahí, localidades más grandes como Benicarló o Benicàssim -infografía-.
Listados
Los 10 donde más sube el paro en un año
Municipio ParadosVariación
Algimia7+54,5%
Llucena99+35,6%
Xilxes134+18,6%
Suera39+18,2%
Albocàsser58+16,0%
Benlloc54+12,5%
Soneja64+10,3%
Moncofa348+6,7%
Orpesa520+2,8%
Onda1.553+2,0%
Los 10 donde más baja el paro en un año
Vilafranca99-29,3%
Benicarló1.051-8,9%
Benicàssim582-6,6%
Burriana1.909-5,7%
Nules485-5,3%
Vila-real2.941-4,8%
Vinaròs1.342-4,4%
la Vall d’Uixó1.602-3,0%
Castelló11.139-2,9%
Almassora1.681-2,5%
Suscríbete para seguir leyendo
- La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
- La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
- Así son las carreras ilegales de Castellón: Mediterráneo se infiltra en los ‘pikes’ de la provincia
- Un festivo de rebajas: las grandes superficies comerciales abren hoy en Castelló
- Se busca nuevo dueño para el entresuelo del antiguo Simago de Castelló
- Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados
- Este es el dinero que debe tu ayuntamiento a los bancos: datos actualizados
- El Consell premiará la excelencia el próximo curso: matrícula gratuita para quienes aprueben todas las asignaturas en primero de carrera