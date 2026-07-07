Los permisos de residencia a extranjeros repuntan en 3.000 en Castellón: estos son los países líderes

Las autorizaciones de residencia a extranjeros durante el 2025 en Castellón se han disparado, con 3.100 más que el anterior ejercicio y el consiguiente aumento del 21%. Las vías para acceder a la estancia legal en la provincia han variado ligeramente y, a tenor de los datos, además del claro liderazo del arraigo y las circusntancias excepcionales en seis de cada diez casos, destaca también por la vía laboral el argumento del trabajo autónomo, por cuenta propia, que se compatibiliza con el de asalariado que está empleado para terceros. Así se desprende de la estadística Flujo de documentos de residencia concedidos a personas extranjeras durante 2025, recién publicada por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), del Ministerio de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión.

El trabajo 'doble' de asalariado y autónomo se da en más casos

En conjunto, las autorizaciones vinculadas al trabajo alcanzaron las 2.639, prácticamente las mismas que en 2024 (2.683), pero pasaron de representar el 18,2% del total al 14,8%. La principal caída se produjo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, de 1.486 a 898. Pero se compensó por el fuerte aumento de las autorizaciones que compatibilizan el trabajo por cuenta ajena y propia (asalariado y autónomo), que registra el mayor incremento relativo, al pasar de 619 a 1.413 permisos, lo que supone un aumento del 128,3 %.

Evolución de las autorizaciones en Castellón

En este documento también se refleja cómo Castellón provincia ha pasado de 14.722 permisos de residencia a extranjeros en 2024 a 17.822 en 2025. Por volumen se conceden más a ciudadanos de Ucrania, Marruecos y Colombia. Y en cuanto a la evolución, en la tabla adjunta se pueden observar los porcentajes de aquellos con más autorizaciones. Aunque en incremento es superior Cuba, con un 52% más y 294 peticiones con el ok; si se analiza la cifra total y la evolución destaca Colombia, con 40,6% más y 2.489 permisos concedidos.

Balance Castellón. / Mediterráneo / Alba Crespo

El dato del incremento de procedimientos autorizados en Castellón durante todo el 2025 llega en un momento en el que la provincia también figura entre las que mayor demanda han registrado en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central. Como ya publicó este rotativo, Castellón ha registrado 19.090 solicitudes, siendo la décimosexta en número absoluto; pero la sexta si se tiene en cuanta su población, con una relación de 30,4 solicitudes por cada 1.000 habitantes, muy por encima de lo que refleja su peso demográfico.

El informe muestra que el crecimiento de las autorizaciones no se explica principalmente por los permisos vinculados al empleo, sino por las distintas vías de regularización administrativa. De hecho, las circunstancias excepcionales concentraron 6.856 autorizaciones, el 38,5% del total, mientras que el arraigo sumó otras 3.585, el 20,1%. Entre ambas categorías representan cerca de seis de cada diez permisos concedidos en la provincia. También aumentaron las autorizaciones por reagrupación familiar, con 1.574 expedientes, frente a los 1.107 del ejercicio anterior, reflejando la consolidación de población extranjera asentada en la provincia.