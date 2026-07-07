De récord en récord: el aeropuerto de Castellón cierre su mejor primer semestre de año con 148.000 pasajeros

El aeropuerto de Castellón ha cerrado el mejor primer semestre de su historia. Entre enero y junio de este año han pasado por la infraestructura 148.009 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior y 12.663 viajeros más.

El mes de junio ha sido clave en este impulso. El aeropuerto ha registrado 44.395 pasajeros, un 16% más que en junio de 2025 y la segunda mejor marca mensual desde su puesta en marcha, solo por detrás de agosto del año pasado.

El crecimiento coincide con el despliegue de la temporada de verano, cuando la infraestructura alcanza su máxima actividad. Actualmente están operativas 15 conexiones regulares con destinos como Londres, Bruselas, Berlín, Milán, Madrid, Bilbao, Asturias, Oporto, Budapest, Cracovia, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester y Düsseldorf Weeze.

La ruta a Palma, el 17 de julio

La oferta se completará el 17 de julio con la incorporación de la ruta a Palma de Mallorca. En total, el aeropuerto ha programado este año 16 rutas regulares, la cifra más alta de su trayectoria, con 2.400 vuelos y 400.000 plazas previstas.

Además, entre junio y septiembre el aeropuerto canaliza una operativa chárter que permitirá la llegada de hasta 2.700 turistas eslovacos.