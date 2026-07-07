Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal en SonejaEl incendio desde dentroRock en un puebloMuerto en SanferminesMultas Guardia CivilViviendo en una aldea
instagramlinkedin

Turismo

De récord en récord: el aeropuerto de Castellón cierre su mejor primer semestre de año con 148.000 pasajeros

Junio marca un hito con 44.395 viajeros, el segundo mejor dato mensual, impulsando el crecimiento semestral

Pasajeros a punto de subir al avión en el aeropuerto de Castellón.

Pasajeros a punto de subir al avión en el aeropuerto de Castellón. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

El aeropuerto de Castellón ha cerrado el mejor primer semestre de su historia. Entre enero y junio de este año han pasado por la infraestructura 148.009 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior y 12.663 viajeros más.

El mes de junio ha sido clave en este impulso. El aeropuerto ha registrado 44.395 pasajeros, un 16% más que en junio de 2025 y la segunda mejor marca mensual desde su puesta en marcha, solo por detrás de agosto del año pasado.

El crecimiento coincide con el despliegue de la temporada de verano, cuando la infraestructura alcanza su máxima actividad. Actualmente están operativas 15 conexiones regulares con destinos como Londres, Bruselas, Berlín, Milán, Madrid, Bilbao, Asturias, Oporto, Budapest, Cracovia, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester y Düsseldorf Weeze.

La ruta a Palma, el 17 de julio

La oferta se completará el 17 de julio con la incorporación de la ruta a Palma de Mallorca. En total, el aeropuerto ha programado este año 16 rutas regulares, la cifra más alta de su trayectoria, con 2.400 vuelos y 400.000 plazas previstas.

Noticias relacionadas y más

Además, entre junio y septiembre el aeropuerto canaliza una operativa chárter que permitirá la llegada de hasta 2.700 turistas eslovacos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lista completa de los grandes morosos de Castellón con Hacienda
  2. La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
  3. Así son las carreras ilegales de Castellón: Mediterráneo se infiltra en los ‘pikes’ de la provincia
  4. Castellón se prepara para una nueva ola de calor: los municipios que serán más castigados
  5. Este es el dinero que debe tu ayuntamiento a los bancos: datos actualizados
  6. Desde dentro de los 'pikes' en Castellón: 'Venimos con la idea de que algo puede pasar
  7. El Consell premiará la excelencia el próximo curso: matrícula gratuita para quienes aprueben todas las asignaturas en primero de carrera
  8. Un participante valenciano de First Dates califica Castelló como “la ciudad más fea de la Comunitat Valenciana”

De récord en récord: el aeropuerto de Castellón cierre su mejor primer semestre de año con 148.000 pasajeros

De récord en récord: el aeropuerto de Castellón cierre su mejor primer semestre de año con 148.000 pasajeros

Dos personas ingresan en prisión por una plantación de marihuana 'indoor' en Orpesa

Dos personas ingresan en prisión por una plantación de marihuana 'indoor' en Orpesa

Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras presentan cortes de tráfico por obras

Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras presentan cortes de tráfico por obras

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

El Brexit pasa factura a Castellón y las ventas a Reino Unido caen un 35%

El Brexit pasa factura a Castellón y las ventas a Reino Unido caen un 35%

Los permisos de residencia a extranjeros repuntan en 3.000 en Castellón: estos son los países líderes

Los permisos de residencia a extranjeros repuntan en 3.000 en Castellón: estos son los países líderes

El mapa del paro en Castellón a las puertas del verano: baja en el 53% de los municipios

El mapa del paro en Castellón a las puertas del verano: baja en el 53% de los municipios

Al rojo vivo: la ola de calor golpea Castellón con avisos y restricciones hasta el jueves

Al rojo vivo: la ola de calor golpea Castellón con avisos y restricciones hasta el jueves
Tracking Pixel Contents