Sigue en directo la XI gala de los premios Faro PortCastelló
La cita es organizada por PortCastelló y se celebra en el Gran Casino del Grau de Castelló. En ella conoceremos a los premiados de la edición de 2026.
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Alejandro Prats
PortCastelló celebra la XI gala de los premios Faro. La gala reconoce la labor y el esfuerzo de empresas, instituciones y proyectos vinculados al ecosistema portuario. Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria, será el encargado de abrir el evento con el discurso de bienvenida a los asistentes.
Este año destaca la actualización del Reglamento de Distinciones Honoríficas, aprobada por el Consejo de Administración a fin de reconocer no solo la excelencia operativa, sino también el sentimiento de pertenencia y los vínculos con la sociedad castellonense.
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