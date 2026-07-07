Sigue en directo la XI gala de los premios Faro PortCastelló

PortCastelló celebra la XI gala de los premios Faro. La gala reconoce la labor y el esfuerzo de empresas, instituciones y proyectos vinculados al ecosistema portuario. Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria, será el encargado de abrir el evento con el discurso de bienvenida a los asistentes.

Este año destaca la actualización del Reglamento de Distinciones Honoríficas, aprobada por el Consejo de Administración a fin de reconocer no solo la excelencia operativa, sino también el sentimiento de pertenencia y los vínculos con la sociedad castellonense.