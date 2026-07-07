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Sigue en directo la XI gala de los premios Faro PortCastelló

La cita es organizada por PortCastelló y se celebra en el Gran Casino del Grau de Castelló. En ella conoceremos a los premiados de la edición de 2026.

XI gala de los premios Faro PortCastelló / PortCastelló

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Alejandro Prats

PortCastelló celebra la XI gala de los premios Faro. La gala reconoce la labor y el esfuerzo de empresas, instituciones y proyectos vinculados al ecosistema portuario. Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria, será el encargado de abrir el evento con el discurso de bienvenida a los asistentes.

Este año destaca la actualización del Reglamento de Distinciones Honoríficas, aprobada por el Consejo de Administración a fin de reconocer no solo la excelencia operativa, sino también el sentimiento de pertenencia y los vínculos con la sociedad castellonense.

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