Cómo sobrevivir a una ola de calor sin aire acondicionado

Nos enfrentamos a la segunda ola de calor de este verano, una situación que muchas personas tendrán que afrontar sin aire acondicionado en su hogar. Ante esta situación, existen varias estrategias eficaces para reducir la sensación térmica, mantener el hogar más fresco y proteger la salud durante los días de temperaturas extremas.

La ventilación cruzada, la gran aliada contra el calor

Si es posible lograrla en tu vivienda, uno de los métodos más efectivos consiste en conseguir una ventilación cruzada. Esta técnica se basa en abrir ventanas, puertas o rejillas situadas en lados opuestos de la vivienda para generar una corriente de aire que permita la entrada de aire fresco y la salida del aire caliente.

Se recomienda llevar a cabo este proceso durante las horas más frescas del día o tras una lluvia o una tormenta que haya refrescado el ambiente. Además, el proceso resulta más eficiente si la salida del aire se encuentra en una zona alta de la vivienda y la entrada en una más baja, ya que el aire caliente tiende a ascender. En caso de que la ventilación natural no sea tan eficaz, se puede generar una versión híbrida ayudada de dispositivos mecánicos como ventiladores que faciliten los flujos de entrada y salida de aire.

También es importante mantener abiertas las puertas interiores y retirar muebles u objetos que dificulten el paso de la corriente.

Cuándo abrir y cuándo cerrar las ventanas

Durante las horas más calurosas del día conviene mantener las ventanas cerradas y las persianas bajadas, casi en penumbra, para evitar que el calor entre en la vivienda. La ventilación debe realizarse durante la noche y en las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas descienden.

Trucos caseros para refrescarse

Cuando el calor aprieta, algunos remedios sencillos pueden ayudar a reducir la sensación térmica:

Colocar un recipiente con hielo delante del ventilador para enfriar el aire que circula.

para enfriar el aire que circula. Enganchar una toalla mojada con agua fría frente al ventilador en zonas con baja humedad ambiental.

con agua fría en zonas con baja humedad ambiental. Fregar el suelo con agua fría de forma ocasional para rebajar la temperatura interior.

de forma ocasional para rebajar la temperatura interior. Guardarse bloques de hielo reutilizables en los bolsillos del pantalón para refrescarse mientras se está en movimiento. Las bolsas refrigerantes azules que suelen usarse para neveras de playa pueden convertirse en un aire acondicionado portátil. Se recomienda mantener un par extra en el congelador para poder intercambiarlos cuando se calienten.

del pantalón para refrescarse mientras se está en movimiento. Las bolsas refrigerantes azules que suelen usarse para neveras de playa pueden convertirse en un aire acondicionado portátil. Se recomienda mantener un par extra en el congelador para poder intercambiarlos cuando se calienten. Colocar las muñecas bajo el grifo con agua fría durante diez segundos , por esta zona pasan vasos sanguíneos superficiales que ayudan a reducir la sensación de calor.

con agua fría , por esta zona pasan vasos sanguíneos superficiales que ayudan a reducir la sensación de calor. Para la noche se puede utilizar una bolsa de agua fría en la cama, como la de agua caliente en invierno, pero adaptando esta técnica al verano para facilitar el descanso.

en la cama, como la de agua caliente en invierno, pero adaptando esta técnica al verano para facilitar el descanso. Realizar varias duchas cortas con agua templada a lo largo del día, ya que el agua excesivamente fría puede provocar una reacción de calentamiento posterior. Se recomienda evitar duchas largas en ambientes húmedos para no incrementar la humedad interior.

Hidratación y alimentación:

Es importante beber agua con frecuencia para mantener el cuerpo refrigerado e hidratado; es de especial importancia si se está sudando. Los expertos recomiendan beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día, aunque no se sienta sed.

En cuanto a la alimentación, conviene optar por comidas ligeras y alimentos ricos en agua, como: sandía, melón, pepino, tomate, lechuga...

Reducir las fuentes de calor dentro de casa

Muchos electrodomésticos generan calor adicional en el hogar. Por ello, se aconseja utilizar lavadoras, lavavajillas y otros aparatos durante la noche. Asimismo, se recomienda desconectar los dispositivos que no se estén utilizando.

Al cocinar, es recomendable usar tapas en ollas y sartenes para evitar que el calor se disperse por la vivienda, endender el extractor y limitar el uso del horno.

Pequeñas inversiones que ayudan a largo plazo

Algunas mejoras domésticas pueden contribuir a mantener la vivienda más fresca durante el verano:

Sustituir bombillas tradicionales por iluminación LED , que genera menos calor.

, que genera menos calor. Instalar ventiladores de techo .

. Incorporar plantas húmedas que ayuden a crear entornos más agradables y frescos.

que ayuden a crear entornos más agradables y frescos. Mejorar el aislamiento de ventanas y persianas.

Buscar refugios climáticos y evitar las horas críticas

Cuando las temperaturas son extremas, una opción segura es acudir a refugios climáticos o espacios climatizados cercanos como bibliotecas, centros comerciales, museos o cafeterías. También pueden servir como alternativa las playas, los ríos o las áreas verdes con sombra y fuentes de agua.

Asimismo, es importante adaptar los horarios y evitar salir durante las horas centrales del día, además de reducir la exposición al sol y la actividad física intensa. Si es necesario salir al exterior, conviene buscar zonas sombreadas, utilizar ropa ligera, suelta y de colores claros, sombrero y protector solar.

¿Cuándo preocuparse?

Los expertos recomiendan buscar ayuda urgente si una persona presenta:

Una temperatura corporal superior a los 40 °C , especialmente si está acompañada de piel caliente, seca y enrojecida. Es una señal de que el organismo ha dejado de sudar y ya no puede regular correctamente su temperatura.

, especialmente si está acompañada de piel caliente, seca y enrojecida. Es una señal de que el organismo ha dejado de sudar y ya no puede regular correctamente su temperatura. Alteración del estado de conciencia . La confusión , la desorientación , la somnolencia , las dificultades para hablar o incluso la pérdida de consciencia indican que el cerebro puede estar siendo afectado por el exceso de calor.

. La , la , la , las o incluso la indican que el cerebro puede estar siendo afectado por el exceso de calor. Dolores de cabeza intensos que no remiten, náuseas y vómito s persistentes, mareos o sensación de desmayo .

que no remiten, s persistentes, . Otros signos de deshidratación severa, como una reducción notable de la cantidad de orina o una orina muy oscura.

En algunos casos pueden aparecer calambres musculares, debilidad generalizada, respiración acelerada y alteraciones cardiovasculares como un pulso rápido, fuerte o irregular. Estos síntomas reflejan que el organismo está teniendo dificultades para compensar el aumento de la temperatura corporal.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

El golpe de calor es una emergencia médica. Ante la sospecha de que una persona lo está sufriendo, se debe llamar inmediatamente a los servicios de emergencia y actuar mientras llega la ayuda.

Las recomendaciones son trasladar a la persona a un lugar fresco, a la sombra o con aire acondicionado, aflojar la ropa y aplicar compresas frías en zonas como el cuello, las axilas y las ingles para ayudar a reducir la temperatura corporal de forma progresiva. Si está consciente y puede tragar con normalidad, también se le puede ofrecer agua.

Nunca se debe dejar sola a la persona afectada ni administrarle medicamentos para bajar la fiebre. Se le puede sumergir en agua fría pero de forma progresiva, si se realiza de forma brusca en agua muy fría el cambio repentino de temperatura puede provocar complicaciones como alteraciones del ritmo cardíaco o un shock térmico.

¿Quiénes son más vulnerables ante el calor?

Las personas mayores de 65 años, los niños menores de 4 años, las embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia cardíaca o patologías renales tienen mayores probabilidades de sufrir un golpe de calor.

También presentan un riesgo elevado quienes trabajan o realizan actividad física al aire libre durante las horas de más calor y las personas que toman determinados medicamentos que pueden dificultar la regulación térmica del organismo.

Ante cualquiera de estos síntomas, la rapidez de actuación es fundamental. Detectar un golpe de calor a tiempo y reducir la temperatura corporal cuanto antes puede evitar daños graves en órganos vitales y salvar vidas.