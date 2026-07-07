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Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras presentan cortes de tráfico por obras

La circulación en la provincia se ve afectada por diversas obras

Imágen de la AP-7 en Castellón

Imágen de la AP-7 en Castellón / DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:20 horas.

N-340

  • Torreblanca/Alcalà de Xivert (km 1009 - 1019): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-10

  • La Torre d'en Domenec (km 55 - 56): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 80 - 81): Obra, sentido creciente, Carril cortado
  • Sant Mateu (km 81 - 90): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-12

  • Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-15

  • Sant Mateu (km 0 - 5): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CV-124

  • Ares del Maestrat (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-132

  • Sant Mateu (km 0 - 5): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-213

  • Navajas (km 0 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados

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  • Castelló de la Plana (km 6 - 7): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentido cortado

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