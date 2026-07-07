Tráfico hoy en Castellón: Varias carreteras presentan cortes de tráfico por obras

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge este miércoles varias afecciones en diferentes puntos de la red viaria de Castellón, según los datos actualizados a las 9:20 horas.

N-340

Torreblanca/Alcalà de Xivert (km 1009 - 1019): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-10

La Torre d'en Domenec (km 55 - 56) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 80 - 81) : Obra, sentido creciente, Carril cortado

: Obra, sentido Carril cortado Sant Mateu (km 81 - 90): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-12

Ares del Maestrat (km 0 - 4): Obra, sentido creciente y decreciente, Carril único de doble sentido

CV-15

Sant Mateu (km 0 - 5): Obra, sentido decreciente, Carril cortado

CV-124

Ares del Maestrat (km 32): Obra, sentido creciente, Carril cortado

CV-132

Sant Mateu (km 0 - 5): Obra, sentido creciente, Corte móvil

CV-213

Navajas (km 0 - 2): Obra, sentido creciente y decreciente, Sentidos cortados

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CS-22