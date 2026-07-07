Balance
Turisme emite el sondeo turístico de julio: así están los hoteles, cámpings, apartamentos y casas rurales de Castellón
La encuesta apunta a un mes con "una demanda sólida y expectativas positivas para el conjunto del sector"
La Comunitat Valenciana prevé alcanzar en julio una ocupación hotelera media del 83,2 %, junto a una previsión del 77,2 % en apartamentos turísticos y del 83,3 % en campings, según la encuesta de ocupación elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.
La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha valorado estas previsiones y ha subrayado que “la Comunitat Valenciana afronta el mes de julio con una demanda sólida y con expectativas positivas para el conjunto del sector turístico”.
Por provincias, la de Castellón prevé una ocupación de plazas turísticas del 71,1% de media y algo más elevada en el litoral, del 71,8%, si bien está a la cola respecto a Alicante, con un 87,4 %; seguida de Valencia, con un 75,9 %; y Benidorm, que prevé alcanzar el 89,5 %.
Casas rurales y apartamentos
En los destinos de interior, la previsión de ocupación hotelera para julio alcanza 61,9% en el de Castellón, menos que el 87% de Valencia y el 75% del de Alicante.
Con respecto a los apartamentos turísticos, la previsión de julio alcanza el 77,2 % en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Para Castellón, el 71,7%; en la de Valencia el 80,8% y en Alicante, el 77,6 %.
Cano ha destacado que estos datos “confirman la fortaleza del destino Comunitat Valenciana, la confianza del mercado en nuestra oferta turística y el trabajo conjunto del sector para consolidar un modelo competitivo, diverso y de calidad”.
“El objetivo de la Generalitat es seguir acompañando a empresas y destinos para que esta actividad se traduzca en empleo, rentabilidad y cohesión territorial”, ha señalado la consellera, quien ha incidido en que “la diversidad de la oferta turística valenciana permite responder a perfiles de demanda cada vez más variados”.
El informe del mes de junio
En cuanto al balance de junio, la citada encuesta muestra que la Comunitat cerró el mes con niveles elevados de ocupación turística en las principales modalidades de alojamiento reglado, con una media hotelera del 87%, una ocupación del 74,8 % en apartamentos turísticos y del 75 % en campings.
Por provincias, la de Castellón registró datos inferiores al resto de la Comuntiat, con una media de ocupación del 76,1% el pasado mes de junio, registrando en el litoral el 76,9% y en el interior el 64,3%.
Alicante lideró la ocupación hotelera de junio, con una media del 90%, impulsada por el comportamiento de Benidorm, que alcanzó el 89,4 %, y del litoral alicantino, que se situó en el 91,7 %. En la provincia de Valencia, la ocupación hotelera fue del 82,8 %, con un destacado comportamiento del interior, que llegó al 87,2 %, mientras que la ciudad de Valencia alcanzó el 89,8 %.
El sondeo se ha realizado a empresas de alojamiento turístico de las tres provincias a través del Área de Competitividad Turística de Turisme Comunitat Valenciana e incorpora, además, datos de Fundación Visit València para hoteles de la ciudad de València, de HOSBEC y de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana.
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