Los 27 municipios de Castellón donde se superan los 38 grados

Castellón vuelve a arder bajo la segunda ola de calor del verano. La jornada de este miércoles ha dejado un mapa de temperaturas extremas en la provincia, con más de una treintena de observatorios situados en 27 municipios por encima de los 38 grados y un registro máximo de 40,9 grados en Vilafamés, en la zona de el Pla, según los datos recopilados por Avamet.

El calor no se ha concentrado en un único punto. Ha golpeado de lleno al interior, al prelitoral y a municipios alejados de la influencia directa del mar. Tras Vilafamés, destacan los 39,7 grados de Segorbe, en el IES Alto Palancia, y los 39,6 grados registrados en Atzeneta del Maestrat, Sant Mateu y les Useres. También han superado con holgura los 39 grados Sant Jordi, Onda, Cirat, Jérica, Sorita, Rossell, Cabanes y Artana.

La lista confirma que el episodio de calor afecta a buena parte del territorio provincial. En el norte, Sant Mateu ha llegado a marcar 39,6 grados en varios puntos del término municipal, mientras que Rossell ha alcanzado los 39,1 en les Cases del Riu. En el interior sur, Segorbe, Jérica, Cirat, Montanejos, Vall de Almonacid y Castellnovo han soportado otra jornada sofocante. También la Plana y el prelitoral han notado el impacto, con registros de 38,6 grados en Castelló, 38,4 en Vila-real y 38,5 en Sant Joan de Moró.

Lista de municipios donde los observatorios han marcado temperaturas superiores a los 38 grados

Vilafamés, el Pla: 40,9 ºC

40,9 ºC Segorbe, IES Alto Palancia: 39,7 ºC

39,7 ºC Atzeneta del Maestrat, Pla de Meanes: 39,6 ºC

39,6 ºC Sant Mateu, les Llacunes: 39,6 ºC

39,6 ºC Sant Mateu, Molins: 39,6 ºC

39,6 ºC Sant Mateu, portal de Xert: 39,6 ºC

39,6 ºC les Useres, Mas dels Fumeros: 39,6 ºC

39,6 ºC Sant Jordi, Panoràmica Golf: 39,4 ºC

39,4 ºC Onda, San Chils: 39,4 ºC

39,4 ºC Cirat: 39,3 ºC

39,3 ºC Jérica, Los Novales: 39,2 ºC

39,2 ºC Sorita: 39,1 ºC

39,1 ºC Rossell, les Cases del Riu: 39,1 ºC

39,1 ºC Cabanes, Mas del Corretger: 39,1 ºC

39,1 ºC Artana, Caseta de les Creus: 39,1 ºC

39,1 ºC la Vall d’Alba, sur: 38,9 ºC

38,9 ºC Onda, Calvari: 38,9 ºC

38,9 ºC Onda, Pla de la Marquesa CR Cota 220: 38,9 ºC

38,9 ºC Alcalà de Xivert, la Serreta: 38,7 ºC

38,7 ºC Atzeneta del Maestrat: 38,6 ºC

38,6 ºC Castelló de la Plana, Pla del Moro: 38,6 ºC

38,6 ºC Cabanes: 38,5 ºC

38,5 ºC Sant Joan de Moró: 38,5 ºC

38,5 ºC Montanejos, Campuebla Apartamentos: 38,5 ºC

38,5 ºC Vila-real, Urb. Madrigal: 38,4 ºC

38,4 ºC Vall de Almonacid: 38,4 ºC

38,4 ºC la Jana, Pou del Mas: 38,3 ºC

38,3 ºC Sant Mateu, Font Aigua Nova: 38,3 ºC

38,3 ºC Sant Mateu, Pla de Dalt: 38,3 ºC

38,3 ºC Santa Magdalena de Polpís: 38,3 ºC

38,3 ºC Castellnovo: 38,3 ºC

38,3 ºC Morella, Fàbrica Giner: 38,2 ºC

38,2 ºC Albocàsser, la Llacuna AMEAL: 38,2 ºC

38,2 ºC Vila-real, la Llum de Tol: 38,2 ºC

38,2 ºC la Serra d’en Galceran, els Ivarsos: 38,1 ºC

38,1 ºC Tales: 38,1 ºC

38,1 ºC Sant Mateu, Oest: 38,0 ºC

38,0 ºC Vilafamés, Cooperativa: 38,0 ºC

El calor intenso de esta jornada llega después de una jornada ya muy dura el martes, cuando varios municipios de la provincia rozaron o superaron los 40 grados y las noches tropicales dificultaron el descanso en numerosos puntos. La previsión apunta a que el calor seguirá presente en los próximos días, aunque con altibajos. El alivio más claro podría llegar hacia el sábado, pero será breve: los termómetros podrían volver a repuntar a partir del domingo y dejar un nuevo pico de calor la próxima semana.

Peligro de incendios

A la intensidad de las máximas se suma el riesgo de fenómenos asociados a este tipo de episodios, como los reventones secos, capaces de generar rachas de viento fuertes y repentinas aunque las tormentas dejen poca lluvia. También preocupa la llamada falsa brisa, un viento de componente marítima que no consigue refrescar y que, al llegar más cálido y seco de lo habitual, mantiene las temperaturas altas incluso en zonas costeras.

La Generalitat mantiene además la vigilancia por el riesgo extremo de incendios forestales, favorecido por la combinación de calor intenso, baja humedad y posibilidad de tormentas secas. Las autoridades insisten en evitar cualquier actividad de riesgo en zonas forestales y en extremar la protección frente al calor, especialmente entre personas mayores, niños, enfermos crónicos y trabajadores al aire libre.