Alarma citrícola en Castellón por el aumento de envíos desde Sudáfrica con mancha negra

Nueva alarma en la naranja. Las organizaciones agrarias valencianas han vuelto a poner el foco en el riesgo fitosanitario que suponen las importaciones de cítricos procedentes de terceros países. La Unió Llauradora y AVA-Asaja han denunciado este miércoles un fuerte aumento de las interceptaciones de cargamentos contaminados con plagas y enfermedades en la Unión Europea, especialmente en fruta procedente de Sudáfrica, cuando su campaña de exportación a los mercados comunitarios apenas está comenzando.

La principal preocupación se centra en la mancha negra de los cítricos, provocada por el hongo Phyllosticta citricarpa, una enfermedad ausente en la citricultura europea y considerada una amenaza de primer orden para el sector valenciano. Según datos recopilados por la Unió, el sistema europeo de alertas rápidas en alimentos RASFF ha detectado hasta junio ocho envíos de limones y pomelos sudafricanos infectados, lo que supone un 600% más que el año pasado. Siete de esos rechazos se produjeron solo en junio y otro en abril.

AVA-Asaja, por su parte, señala que la plataforma TRACES de la Unión Europea notificó en junio 15 interceptaciones de plagas y enfermedades en cargamentos de cítricos procedentes de países terceros, un 66% más que en el mismo mes del año anterior. Sudáfrica encabezó el ranking con ocho casos: siete de mancha negra en limones y uno de falsa polilla en pomelos.

Inicio de campaña

El dato inquieta especialmente al sector porque llega al inicio de la campaña sudafricana. Las organizaciones agrarias advierten de que el grueso de los envíos aún está por llegar, por lo que reclaman a la Comisión Europea y al Ministerio de Agricultura que refuercen de inmediato los controles fitosanitarios en frontera, incrementen las inspecciones y apliquen el principio de precaución si el riesgo continúa aumentando.

La Unió recuerda que ya alertó a finales de mayo del peligro añadido derivado de las graves inundaciones registradas en importantes zonas citrícolas de Sudáfrica. La organización sostiene que estas condiciones pueden favorecer el desarrollo de enfermedades fúngicas en un país con antecedentes de interceptaciones por mancha negra. “Los hechos nos han vuelto a dar la razón”, afirma su secretario general, Carles Peris, quien insiste en que ante circunstancias extraordinarias “la obligación de las autoridades europeas es reforzar la vigilancia y no actuar como si no hubiera pasado nada”.

También AVA considera “escandaloso” el nivel de detecciones. Su presidente, Cristóbal Aguado, advierte de que la entrada y propagación de la mancha negra en la citricultura europea causaría “enormes pérdidas” a los productores. La organización reclama además que la UE extienda la obligación del tratamiento en frío a otros cítricos sudafricanos susceptibles de transmitir la falsa polilla, no solo a las naranjas, sino también a mandarinas y pomelos.

Las alertas no se limitan a Sudáfrica. En junio se notificaron dos casos de mancha negra en pomelos procedentes de Esuatini, país vecino de Sudáfrica, y otro en limones de Argentina. AVA también apunta a nuevas detecciones vinculadas a países del Mercosur: Argentina sumó cuatro interceptaciones, tres de cancro bacteriano y una de mancha negra, mientras Brasil registró otro caso de cancro bacteriano en limas.