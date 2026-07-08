El calor asfixia al campo de Castellón: menos cosecha, más plagas y una factura cada vez mayor

La ola de calor no solo está haciendo insoportable el día a día de los castellonenses. También está pasando una elevada factura al campo. Los agricultores y ganaderos de la provincia afrontan jornadas de temperaturas extremas con preocupación porque, además del desgaste físico, el calor está afectando directamente a la producción y obligando a asumir nuevos costes para mantener las explotaciones.

El estrés térmico se deja sentir prácticamente en todos los cultivos. Las altas temperaturas aceleran la maduración de la fruta, frenan el desarrollo normal de las plantas y aumentan la caída prematura de los frutos. En una provincia como Castellón, donde los cítricos son el principal motor agrícola, los agricultores temen especialmente la denominada esporgà de julio, un fenómeno por el que los árboles desprenden parte de la fruta cuando el calor y la falta de agua son excesivos. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advierte que si el episodio se prolonga, la cosecha podría resentirse de forma significativa. Y aunque las frutas de verano y las hortalizas que aún permanecen en el campo están adelantando su maduración, la preocupación también alcanza a los cultivos que todavía se encuentran en fase de engorde, como los cítricos, los caquis o los aguacates.

En el interior de Castellón, donde abundan el almendro, el olivar y la viña de secano, el problema es todavía mayor. La falta de precipitaciones y las temperaturas extremas incrementan el estrés hídrico y dificultan el desarrollo de las plantaciones, que dependen casi exclusivamente del agua de lluvia.

Más plagas y tratamientos más caros

El calor también crea el escenario perfecto para la proliferación de plagas y enfermedades. Los ácaros, que en las últimas campañas ya han provocado importantes daños en los cítricos, encuentran ahora las condiciones ideales para multiplicarse. Todo ello obliga a incrementar los tratamientos fitosanitarios y, por tanto, los costes de producción. A esta factura se suma el aumento del consumo de agua para compensar la elevada evapotranspiración de las plantas, un gasto especialmente importante en una campaña marcada por el elevado precio de los insumos agrícolas.

Varios cerdos en una granja porcina. / Alba Vigaray

La ganadería tampoco escapa a los efectos de la ola de calor. En las explotaciones de vacuno, porcino, ovino, caprino y avicultura los animales necesitan más agua para mantenerse hidratados y sistemas de ventilación o sombras que reduzcan el estrés térmico. Todo ello se traduce en un incremento del consumo eléctrico y del gasto diario de las explotaciones, además de una menor productividad, ya que el calor extremo reduce el rendimiento de los animales.

Desde AVA-ASAJA advierten de que estos episodios son cada vez más frecuentes y reclaman medidas estructurales para adaptar el campo al cambio climático. Entre ellas, la construcción y modernización de infraestructuras hidráulicas que permitan almacenar y distribuir mejor el agua, aprovechar un mayor volumen de aguas regeneradas y mejorar la eficiencia del riego.

La organización agraria también reclama una apuesta decidida por la innovación y la investigación para desarrollar variedades agrícolas más resistentes a la sequía, las altas temperaturas y las nuevas plagas.