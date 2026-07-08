El calor deja ya tres muertes en Castellón en la última semana

La segunda ola de calor del verano empieza a dejar su peor balance en la Comunitat Valenciana. Las altas temperaturas han provocado 16 muertes atribuibles al calor entre el 1 y el 7 de julio, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III. De ellas, tres se han producido en Castellón, que vuelve a situarse en el mapa de riesgo tras un final de junio ya especialmente duro por el impacto del calor extremo.

El dato confirma que las altísimas temperaturas no son solo una incomodidad meteorológica, sino un problema de salud pública. En apenas una semana, la Comunitat ha registrado siete muertes en la provincia de Valencia, seis en Alicante y tres en Castellón. La mayoría de las personas fallecidas tenía más de 65 años, el grupo más vulnerable ante episodios prolongados de temperaturas muy altas y noches tropicales.

La jornada más dura de este inicio de julio fue la de este martes, cuando se atribuyeron cuatro fallecimientos al calor en la Comunitat Valenciana. Ese mismo día, los termómetros superaron los 45 grados en algunos puntos del sur de la provincia de Valencia y Castellón vivió una de las jornadas más sofocantes de la segunda ola de calor, con registros cercanos o incluso superiores a los 40 grados en municipios del interior y del prelitoral.

Las tres muertes estimadas en Castellón se suman al fuerte repunte que ya se produjo durante la primera ola de calor del verano. Tal y como publicó Mediterráneo, la provincia registró a finales de junio un aumento muy acusado de los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. En solo siete días, desde el 22 de junio, se contabilizaron 15 muertes asociadas al calor excesivo, frente a las cuatro registradas en el mismo periodo del año anterior.

Ese primer episodio ya había situado a Castellón en una tendencia preocupante. Junio de 2026 marcó un hito en la serie histórica del sistema MoMo, con cifras inéditas de mortalidad atribuible al calor para un sexto mes del año. En la Comunitat Valenciana, desde el inicio de aquella primera ola cálida, el balance se acercó al medio centenar de fallecimientos estimados por las altas temperaturas.

Sigue la ola de calor

En Castelló, la situación meteorológica sigue estando dominada por las temperaturas extremas. Tras una jornada con máximas que rozaron los 40 grados en puntos del interior, Aemet mantiene para este miércoles los avisos por calor y prevé que las temperaturas continúen elevadas durante los próximos días. El alivio más claro podría llegar hacia el final de la semana, aunque las previsiones apuntan a un nuevo repunte térmico a partir del domingo y a otro pico de calor entre el martes y el miércoles de la próxima semana.

Las noches tampoco ayudan. Las mínimas por encima de los 20 grados, e incluso por encima de los 25 en algunos municipios, impiden que el cuerpo se recupere tras jornadas de calor extremo. Este factor es especialmente peligroso para personas mayores, enfermos crónicos, bebés, embarazadas y trabajadores expuestos al aire libre.

La Conselleria de Sanitat insiste en evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, reducir los esfuerzos físicos, permanecer en lugares frescos y prestar atención a cualquier síntoma de golpe de calor. Mareos, confusión, dolor de cabeza intenso, fiebre elevada, náuseas o pérdida de conciencia son señales de alarma. Ante cualquiera de ellas, la recomendación es llamar de inmediato al 112.