La Cámara de Comercio de Castellón premia la excelencia internacional y el compromiso social: estas son las empresas ganadoras

La Cámara de Comercio de Castellón ha hecho público el fallo del jurado de los Premios Cámara 2025 a la Exportación y del Galardón Accord a la Calidad Social, unas distinciones que este año vuelven a poner en valor el impulso internacional, la capacidad de innovación y el compromiso con la sostenibilidad del tejido empresarial de la provincia. Esta nueva edición cuenta con el respaldo y patrocinio de Banco Sabadell, consolidando su compromiso con el desarrollo económico y el reconocimiento empresarial del territorio.

En la categoría de Exportación, los premios han recaído en cuatro compañías que han demostrado un rendimiento excepcional en sus respectivos sectores.

Premio a la Trayectoria Internacional: Nitroparis S.L

A lo largo de más de siete décadas, la compañía ha consolidado una fuerte estrategia de internacionalización y capacidad logística, lo que le permite exportar actualmente el 72% de su actividad a más de 78 países, logrando un equilibrio perfecto entre tradición, innovación y proyección global

Premio Pyme Exportadora: VL Limitronic S.L

Con sede en Castellón, esta empresa especializada en el desarrollo de sistemas de impresión digital directa (tecnología Inkjet) ha consolidado una red comercial en más de 30 países de Europa, América y Asia, convirtiendo las exportaciones en el eje central de su negocio al representar actualmente cerca del 80% de su facturación.

Premio Emprendedor: Ceramic Connection Shop S.L

La empresa nacida en 2024 con sede en Onda, ha revolucionado el clúster cerámico tradicional mediante un modelo de negocio 100% digital. A través de una estrategia multicanal que combina su propio e-commerce, marketplaces de referencia y el análisis avanzado de datos, la compañía elimina intermediarios para llevar la cerámica española de alta calidad directamente al cliente final europeo.

Premio Extraordinario a la Exportación: José Vicente Tomás

José Vicente Tomás es una de las figuras empresariales más influyentes en la transformación tecnológica e internacionalización de la industria cerámica española. Como impulsor de Kerajet, ha liderado el desarrollo de tecnologías avanzadas de impresión digital para la decoración cerámica, contribuyendo decisivamente a la modernización del sector y a la expansión internacional de soluciones tecnológicas de alto valor añadido desarrolladas en Castellón.

Su trayectoria destaca por la apuesta continuada por la innovación, la transferencia tecnológica y la proyección internacional de la industria cerámica provincial, consolidando a Castellón como referente mundial en tecnología aplicada a la producción cerámica.

Galardón Accord

Jurado Galardón Accord. / Mediterráneo

Por otra parte, el Galardón Accord a la Calidad Social, una distinción instaurada en 2005 que se ha consolidado como el gran referente provincial en el reconocimiento de las buenas prácticas de responsabilidad social corporativa, ha recaído en esta edición en la empresa Jabones Beltrán.